【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒６億人幣，買恒生國企沽美團

《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指低開１３７點，報２００３８點。最高升８５點報
２０２６０點，最低跌１９１點報１９９８４點。恒指收報２００４０點，跌１３４點或
０﹒６７％。
按額度計算，北水全日淨流入１２﹒６億元人民幣，減少３４﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是恒生中國企業（０２８２８）、中國電信（００７２８）、協鑫科技（０３８００）；
淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、中芯國際（００９８１）
。
主板成交７３７﹒９４億元減少１﹒６％。其中港股通成交１７７﹒１億元，佔總成交
２４％。
恒生中國企業跌０﹒４３％報６９﹒６８元，北水淨買入９﹒５億元；中國電信無升跌報
２﹒８５元，北水淨買入１﹒８億元；協鑫科技升４﹒４７％報３﹒０４元，北水淨買入１﹒７
億元。
美團升１％報１８０﹒９元，北水淨賣出３億元；中國移動跌０﹒１９％報５２﹒４元，北
水淨賣出２﹒２億元；中芯國際跌６﹒０９％報１６﹒０４元，北水淨賣出１﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） ９﹒５２
中國電信 （００７２８） １﹒７９
協鑫科技 （０３８００） １﹒７１
李寧 （０２３３１） ０﹒７２
開拓藥業 （０９９３９） ０﹒２０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －２﹒９５
中國移動 （００９４１） －２﹒２４
中芯國際 （００９８１） －１﹒５８
理想汽車 （０２０１５） －１﹒２０
騰訊控股 （００７００） －１﹒２０
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