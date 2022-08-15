  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/08/2022 18:00

【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒６億人幣，買恒生國企沽美團

　　《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指低開１３７點，報２００３８點。最高升８５點報
２０２６０點，最低跌１９１點報１９９８４點。恒指收報２００４０點，跌１３４點或
０﹒６７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１２﹒６億元人民幣，減少３４﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是恒生中國企業（０２８２８）、中國電信（００７２８）、協鑫科技（０３８００）；
淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、中芯國際（００９８１）

　　主板成交７３７﹒９４億元減少１﹒６％。其中港股通成交１７７﹒１億元，佔總成交
２４％。
　　恒生中國企業跌０﹒４３％報６９﹒６８元，北水淨買入９﹒５億元；中國電信無升跌報
２﹒８５元，北水淨買入１﹒８億元；協鑫科技升４﹒４７％報３﹒０４元，北水淨買入１﹒７
億元。
　　美團升１％報１８０﹒９元，北水淨賣出３億元；中國移動跌０﹒１９％報５２﹒４元，北
水淨賣出２﹒２億元；中芯國際跌６﹒０９％報１６﹒０４元，北水淨賣出１﹒６億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　９﹒５２
　　中國電信　　　（００７２８）　　　　　　１﹒７９
　　協鑫科技　　　（０３８００）　　　　　　１﹒７１
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　０﹒７２
　　開拓藥業　　　（０９９３９）　　　　　　０﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒９５
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－２﹒２４
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－１﹒５８
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　－１﹒２０
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－１﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪15/08/2022
【陶冬專訪】西方制裁對俄羅斯石油產業衝擊不大（有片）
人氣文章中國故事15/08/2022
《神州經脈》金融經濟數據全線低迷　降政策利率沖喜　滬指僅微跌
人氣文章財經熱話15/08/2022
海底撈發盈警大行唱淡卻飆8%　復甦憧憬有得炒？
人氣文章財經熱話15/08/2022
【收息股執位】恒指續兩萬關爭持　伺機部署收息股？溫傑推薦一股兩ETF！
人氣文章財經熱話15/08/2022
五國企擬自美退市　股價集體下挫中石油插4%
人氣文章安永大灣區專輯15/08/2022
大灣區金融互通 效果加倍共建繁榮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金