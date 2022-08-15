【大國博弈】官媒：理性看待央企主動自美退市，不意味「退市潮」

《經濟通通訊社１５日專訊》中國石油（００８６７）（滬：６０１８５７）、中國石化

（００３８６）（滬：６０００２８）、中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）、中國

人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）、上海石化（００３３８）（滬：６００６８８）５

家國有控股企業上周五（１２日）宣布將從美國退市，引發各界關注。

《上海證券報》引述專業人士、從業者及接近監管的權威人士認為，５家企業主動退市，不

會對中概股、對中美兩個資本市場構成大的影響或衝擊，應當理性看待、不必過度解讀。５家企

業在美國上市的存托股（ＡＤＲ）股份佔比較小，影響非常有限。同時，５家公司均為Ａ股、Ｈ

股、美股上市公司，自美退市不會影響其後續融資活動。



＊五家企業退市不意味著「退市潮」＊



有資深投行人士表示，５家企業宣布主動自美退市，是根據自身實際情況、按照境外上市地

規則作出的決定。實際上，這５家企業有較大特殊性，也並不能代表兩百多家在美中概股企業的

一般情況。個別企業自美退市並不意味著「退市潮」。

該人士強調，大部分中概股企業主動退市的條件和意願不足。一方面，大部分在美中概股企

業目前仍以美國為主上市地或者唯一上市地，多數或者全部股份在美上市。除非進行私有化，或

有其他可以承接全部股份的上市地，企業基於正常商業考慮一般不會主動退市。另一方面，美國

市場在支持科技創新型、初創型企業方面仍有優勢，對部分企業融資發展仍具備吸引力。企業作

出上市或者退市選擇，其基礎和前提是自身經營發展的現狀和需要，相當一部分在美上市中概股

目前也還不具備這樣做的條件。



＊中國不會主動推進金融「脫勾」＊



對於中美是否會脫勾一說，接近監管的權威人士指出，中國著力構建雙循環發展格局，積極

融入全球市場，不會主動推進金融「脫勾」。中國監管部門近期多次強調，堅定支持企業根據自

身意願選擇上市地，加快健全境外上市相關規則制度，積極推進跨境審計監管合作磋商，這些舉

措都旨在營造清晰、明確、友好的制度環境，支持企業根據自身實際情況，依法依規到包括美國

在內的境外市場上市。



＊可直接轉換為港股交易，不對Ａ股產生「抽血」＊



分析人士指出，宣布自美退市的５家企業都為大型藍籌企業，均在Ａ股、Ｈ股、美股上市，

其中基於Ｈ股的美國ＡＤＳ佔總股數比重不足１％，合計市值不足１００億元人民幣。啟動自美

退市計劃不影響其繼續利用境內外資本市場融資發展，也不影響公司財務狀況。預計５家公司Ａ

股、Ｈ股的股價表現在短期內可能受到擾動，但其中長期走勢不會改變。

此外，５家公司的ＡＤＳ是以Ｈ股為基礎證券發行的，自美退市後可直接轉換為港股交易，

不涉及ＡＤＳ回購，也不涉及同步在Ａ股或Ｈ股市場融資的問題，不會對Ａ股市場產生所謂「抽

血」效應。（ｌｃ）

