【夜期時段】即月期指最新報１９８８４點，升７１點，高水５３點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８２８點，升１５點，低水３

點，最新報１９８８４點，升７１點，高水５３點，合約成交１２３７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７５１點，升１１點，高水２３點，最新報６７６８點，

升２８點，高水４０點，合約成交１４７４張。

