【企業盈警】新威（５８）料中期綜合虧損按年增不少於７００萬

《經濟通通訊社１６日專訊》新威國際（０００５８）公布，截至今年６月３０日止六個月
，預計集團的綜合虧損將較去年同期增加不少於約７００萬元。
主要歸因於以下因素的淨影響，截至去年６月３０日止六個月，按公允值計入損益之金融資
產所產生之變現及未變現溢利總額約為９００萬元，而本中期期間則為虧損約５００萬元；及本
中期期間的毛利較去年同期增加約４２０萬元。（ｂｎ）
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