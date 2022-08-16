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16/08/2022 18:15

【企業盈喜】ＢＥＮＧ料中期轉虧為盈，錄稅後利潤２０萬坡元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》ＢＥＮＧ　ＳＯＯＮ　ＭＡＣＨ（０１９８７）公布，截至今
年６月３０日止六個月，預期除所得稅後利潤約２０萬坡元，而去年同期則錄得除所得稅後虧損
約３００萬坡元。
　　董事會認為，虧損減少主要由於新加坡建築市場復蘇後收益增加，並由此導致對集團服務的
需求逐漸增加。（ｂｎ）

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