【企業盈喜】ＢＥＮＧ料中期轉虧為盈，錄稅後利潤２０萬坡元

《經濟通通訊社１６日專訊》ＢＥＮＧ ＳＯＯＮ ＭＡＣＨ（０１９８７）公布，截至今

年６月３０日止六個月，預期除所得稅後利潤約２０萬坡元，而去年同期則錄得除所得稅後虧損

約３００萬坡元。

董事會認為，虧損減少主要由於新加坡建築市場復蘇後收益增加，並由此導致對集團服務的

需求逐漸增加。（ｂｎ）

