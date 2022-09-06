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即市新聞

06/09/2022 07:46

《日出而作》美股勞動節假期休市，歐股漲跌互見

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３１３１８﹒４４　－　　　　　休市　　　休市
　　標普５００　　　　　３９２４﹒２６　－　　　　　休市　　　休市
　　納斯達克　　　　　１１６３０﹒８６　－　　　　　休市　　　休市
　　倫敦富時１００　　　７２８７﹒４３　升　　　６﹒２４　０﹒０９
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２７６０﹒７８　跌　２８９﹒４９　２﹒２２
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６０９３﹒２２　跌　　７４﹒２９　１﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４０﹒４６，歐元兌美元
０﹒９９４２
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國投資開發（００２０４）與江蘇贏領未來訂戰略合作意向　　　
　　信利國際（００７３２）８月綜合營業淨額１５億元，同比跌２３％
　　農業銀行（０１２８８）發債籌３００億人幣，補充其他一級資本　
　　米蘭站（０１１５０）擬折讓１３％發新股，籌１６９０萬元　　　
　　協合新能源（００１８２）８月權益發電量同比升６４％　　　　　
　　華音國際（００９８９）２５０萬人幣與吉林農大設人參科研中心　
　　香港科技探索（０１１３７）８月交易額７﹒２億元，同比增１４％
　　中國抗體（０３６８１）治療哮喘產品美國臨試，２２受試者入組　
　　中國金融國際（００７２１）主席杜林東２８７萬股禁售期遭強售　
　　信能低碳（００１４５）折讓１２％發新股，籌２４９０萬元　　　
　　鈞濠集團（００１１５）發新換股債籌最高９６５０萬元還債　　　
　　華科資本（０１１４０）溢價９％發１６億新股籌８億元　　　　　
　　時代環球（０２３１０）主席售５０萬股，符最低公眾持股量規定　
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　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬科企業（０２２０２）８月銷售額３０９億人幣，同比降逾１６％　　
　　百心安（０２１８５）５６８８萬元注資心血管器械商　　　　　　　　
　　廣汽集團（０２２３８）８月汽車銷量２２萬輛增７８％　　　　　　　
　　凱萊英（０６８２１）斥８８５７萬人幣回購５５萬Ａ股　　　　　　　
　　中國電力（０２３８０）２億元投資河南光伏項目　　　　　　　　　　
　　富力地產（０２７７７）５﹒５億人幣蝕讓北京酒店　　　　　　　　　
　　贛鋒鋰業（０１７７２）建議改名「江西贛鋒鋰業集團」　　　　　　　
　　中集安瑞科（０３８９９）被納９指數及調入滬港通　　　　　　　　　
　　上海復旦（０１３８５）旗下上海華岭上市發股獲准註冊　　　　　　　
　　百心安（０２１８５）開始籌備建議上海上市，未有方案　　　　　　　
　　未來世界（００５７２）２００萬元購山高控股（００４１２）５８萬股
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　香港航天科技（０１７２５）獲納入深港通，增股份交易流動性　　　
　　融創中國（０１９１８）８月銷售額１０８億人幣，同比跌７６％　　
　　環球新材（０６６１６）獨立非執董麥興強辭任，獲任首席財務官　　
　　中國鐵鈦（００８９３）毛嶺鐵礦本月４至８日停運　　　　　　　　
　　時代中國（０１２３３）８月銷售額２３億人幣，同比跌６６％　　　
　　楓葉教育（０１３１７）遭判支付賠償金逾７０８４萬元　　　　　　
　　新紐科技（０９６００）執董和財務總監辭任，翟冠華代財務總監職務
　　思摩爾（０６９６９）兩執行董事共斥１﹒２億元增持９５８萬股　　
　　中國忠旺（０１３３３）連控股股東共２５３家公司被申請合併重整　
　　環球智能（００３９５）１０００萬人幣售聯營２７﹒４％股權　　　
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　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　服貿會閉幕，達成各類成果１３３９個　　　　　　
　　內地最大淡水湖鄱陽湖水位跌破８米，進入極枯水位
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　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　卓慧思成英第３位女首相，英鎊由１９８５年低位回升
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　四川瀘縣、貴州貴陽實施靜態管理，成都部分居民禁足
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　哈薩克外交部表示習近平下周三訪問當地，與總統托卡耶夫會面
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