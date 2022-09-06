《日出而作》美股勞動節假期休市，歐股漲跌互見

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３１３１８﹒４４ － 休市 休市
標普５００ ３９２４﹒２６ － 休市 休市
納斯達克 １１６３０﹒８６ － 休市 休市
倫敦富時１００ ７２８７﹒４３ 升 ６﹒２４ ０﹒０９
法蘭克福ＤＡＸ １２７６０﹒７８ 跌 ２８９﹒４９ ２﹒２２
巴黎ＣＡＣ ４０ ６０９３﹒２２ 跌 ７４﹒２９ １﹒２０
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﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４０﹒４６，歐元兌美元
０﹒９９４２
《公司資訊》
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中國投資開發（００２０４）與江蘇贏領未來訂戰略合作意向
信利國際（００７３２）８月綜合營業淨額１５億元，同比跌２３％
農業銀行（０１２８８）發債籌３００億人幣，補充其他一級資本
米蘭站（０１１５０）擬折讓１３％發新股，籌１６９０萬元
協合新能源（００１８２）８月權益發電量同比升６４％
華音國際（００９８９）２５０萬人幣與吉林農大設人參科研中心
香港科技探索（０１１３７）８月交易額７﹒２億元，同比增１４％
中國抗體（０３６８１）治療哮喘產品美國臨試，２２受試者入組
中國金融國際（００７２１）主席杜林東２８７萬股禁售期遭強售
信能低碳（００１４５）折讓１２％發新股，籌２４９０萬元
鈞濠集團（００１１５）發新換股債籌最高９６５０萬元還債
華科資本（０１１４０）溢價９％發１６億新股籌８億元
時代環球（０２３１０）主席售５０萬股，符最低公眾持股量規定
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《國企紅籌》
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萬科企業（０２２０２）８月銷售額３０９億人幣，同比降逾１６％
百心安（０２１８５）５６８８萬元注資心血管器械商
廣汽集團（０２２３８）８月汽車銷量２２萬輛增７８％
凱萊英（０６８２１）斥８８５７萬人幣回購５５萬Ａ股
中國電力（０２３８０）２億元投資河南光伏項目
富力地產（０２７７７）５﹒５億人幣蝕讓北京酒店
贛鋒鋰業（０１７７２）建議改名「江西贛鋒鋰業集團」
中集安瑞科（０３８９９）被納９指數及調入滬港通
上海復旦（０１３８５）旗下上海華岭上市發股獲准註冊
百心安（０２１８５）開始籌備建議上海上市，未有方案
未來世界（００５７２）２００萬元購山高控股（００４１２）５８萬股
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《神州民企》
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香港航天科技（０１７２５）獲納入深港通，增股份交易流動性
融創中國（０１９１８）８月銷售額１０８億人幣，同比跌７６％
環球新材（０６６１６）獨立非執董麥興強辭任，獲任首席財務官
中國鐵鈦（００８９３）毛嶺鐵礦本月４至８日停運
時代中國（０１２３３）８月銷售額２３億人幣，同比跌６６％
楓葉教育（０１３１７）遭判支付賠償金逾７０８４萬元
新紐科技（０９６００）執董和財務總監辭任，翟冠華代財務總監職務
思摩爾（０６９６９）兩執行董事共斥１﹒２億元增持９５８萬股
中國忠旺（０１３３３）連控股股東共２５３家公司被申請合併重整
環球智能（００３９５）１０００萬人幣售聯營２７﹒４％股權
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《中國要聞》
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服貿會閉幕，達成各類成果１３３９個
內地最大淡水湖鄱陽湖水位跌破８米，進入極枯水位
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《匯市走勢》
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卓慧思成英第３位女首相，英鎊由１９８５年低位回升
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《新冠肺炎》
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四川瀘縣、貴州貴陽實施靜態管理，成都部分居民禁足
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《其他消息》
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哈薩克外交部表示習近平下周三訪問當地，與總統托卡耶夫會面
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