《日出而作》美股勞動節假期休市，歐股漲跌互見

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

紐約道瓊斯 ３１３１８﹒４４ － 休市 休市

標普５００ ３９２４﹒２６ － 休市 休市

納斯達克 １１６３０﹒８６ － 休市 休市

倫敦富時１００ ７２８７﹒４３ 升 ６﹒２４ ０﹒０９

法蘭克福ＤＡＸ １２７６０﹒７８ 跌 ２８９﹒４９ ２﹒２２

巴黎ＣＡＣ ４０ ６０９３﹒２２ 跌 ７４﹒２９ １﹒２０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４０﹒４６，歐元兌美元

０﹒９９４２



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國投資開發（００２０４）與江蘇贏領未來訂戰略合作意向

信利國際（００７３２）８月綜合營業淨額１５億元，同比跌２３％

農業銀行（０１２８８）發債籌３００億人幣，補充其他一級資本

米蘭站（０１１５０）擬折讓１３％發新股，籌１６９０萬元

協合新能源（００１８２）８月權益發電量同比升６４％

華音國際（００９８９）２５０萬人幣與吉林農大設人參科研中心

香港科技探索（０１１３７）８月交易額７﹒２億元，同比增１４％

中國抗體（０３６８１）治療哮喘產品美國臨試，２２受試者入組

中國金融國際（００７２１）主席杜林東２８７萬股禁售期遭強售

信能低碳（００１４５）折讓１２％發新股，籌２４９０萬元

鈞濠集團（００１１５）發新換股債籌最高９６５０萬元還債

華科資本（０１１４０）溢價９％發１６億新股籌８億元

時代環球（０２３１０）主席售５０萬股，符最低公眾持股量規定

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

萬科企業（０２２０２）８月銷售額３０９億人幣，同比降逾１６％

百心安（０２１８５）５６８８萬元注資心血管器械商

廣汽集團（０２２３８）８月汽車銷量２２萬輛增７８％

凱萊英（０６８２１）斥８８５７萬人幣回購５５萬Ａ股

中國電力（０２３８０）２億元投資河南光伏項目

富力地產（０２７７７）５﹒５億人幣蝕讓北京酒店

贛鋒鋰業（０１７７２）建議改名「江西贛鋒鋰業集團」

中集安瑞科（０３８９９）被納９指數及調入滬港通

上海復旦（０１３８５）旗下上海華岭上市發股獲准註冊

百心安（０２１８５）開始籌備建議上海上市，未有方案

未來世界（００５７２）２００萬元購山高控股（００４１２）５８萬股

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

香港航天科技（０１７２５）獲納入深港通，增股份交易流動性

融創中國（０１９１８）８月銷售額１０８億人幣，同比跌７６％

環球新材（０６６１６）獨立非執董麥興強辭任，獲任首席財務官

中國鐵鈦（００８９３）毛嶺鐵礦本月４至８日停運

時代中國（０１２３３）８月銷售額２３億人幣，同比跌６６％

楓葉教育（０１３１７）遭判支付賠償金逾７０８４萬元

新紐科技（０９６００）執董和財務總監辭任，翟冠華代財務總監職務

思摩爾（０６９６９）兩執行董事共斥１﹒２億元增持９５８萬股

中國忠旺（０１３３３）連控股股東共２５３家公司被申請合併重整

環球智能（００３９５）１０００萬人幣售聯營２７﹒４％股權

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

服貿會閉幕，達成各類成果１３３９個

內地最大淡水湖鄱陽湖水位跌破８米，進入極枯水位

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《匯市走勢》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

卓慧思成英第３位女首相，英鎊由１９８５年低位回升

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

四川瀘縣、貴州貴陽實施靜態管理，成都部分居民禁足

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

哈薩克外交部表示習近平下周三訪問當地，與總統托卡耶夫會面

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

