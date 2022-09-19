國泰航空（００２９３）８月載客逾２５萬人次，同比增８８％

《經濟通通訊社１９日專訊》國泰航空（００２９３）公布，８月載客２５﹒３９萬人次，

同比增加８７﹒６％，但比疫情前２０１９年８月水平下跌９１﹒３％。收入乘客千米數按年上

升８２﹒７％，但比２０１９年８月減少８６﹒１％。乘客運載率增加２２﹒２個百分點至

６８﹒６％，至於今年首８個月載客人次同比增加約１﹒３４倍，至８０﹒９１萬人次，運力上

升１﹒６％，而收入乘客千米數則上升１﹒４２倍。

該集團指，８月份運載逾１０萬公噸貨物，同減少１５﹒６％，比２０１９年８月減少

３５％。

至於今年首８個月載貨量同比下跌８％，至７３﹒１４萬公噸，運力減少２５﹒４％，而貨

物收入噸千米數則下跌３２﹒４％。



＊計劃１０月加開２００航班＊



該集團顧客及商務總裁林紹波表示，預計於年底時，客運航班運力將達疫情前水平約三分一

，即較８月水平增加約１倍；而貨運航班運力則可達至疫情前水平約三分二。客運方面，預計第

四季的需求仍然穩健，計劃於１０月加開約２００對客運航班，主要前往大阪、首爾、曼谷、溫

哥華、悉尼及墨爾本等。（ｗｈ）

