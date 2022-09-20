【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５５億元，買騰訊沽新東方在綫

《經濟通通訊社２０日專訊》今日恒指高開１３４點，報１８７００點。最高升２９５點報

１８８６１點，最低升１１９點報１８６８５點。恒指收報１８７８１點，升２１５點或

１﹒１６％。

北水全日淨流入１７﹒５５億元，上日淨流出１２﹒０４億元。北水淨買入最多的個股依次

是騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣

出最多的依次是新東方在綫（０１７９７）、舜宇光學科技（０２３８２）、工商銀行

（０１３９８）。

主板成交７３０﹒１２億元減少１９﹒８％。其中港股通成交１５３億元，佔總成交２１％

。



＊《幻塔》８月海外收入突破４４００萬美元＊



Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報平台數據顯示，８月米哈游《原神》海外收入維持穩定

，蟬聯出海手遊收入榜冠軍。

值得關注的是，由騰訊和完美世界（深：００２６２４）聯合推出的輕科幻開放世界冒險手

遊《幻塔》，於８月１１日正式登陸海外市場。自上線以來該遊戲收入迅速攀升，８月海外收入

突破４４００萬美元，躋身出海手遊收入榜第５名，並問鼎本期收入增長榜，其中日本市場貢獻

了約４２％的海外收入。

騰訊控股升１﹒５２％報２９３﹒４元，北水淨買入４﹒６億元；比亞迪股份升２﹒８７％

報２２２元，北水淨買入１﹒４億元；中國海洋石油升０﹒８％報１０﹒０８元，北水淨買入

１﹒３億元。

新東方在綫跌２﹒２９％報２７﹒７５元，北水淨賣出１﹒３億元；舜宇光學科技跌

１﹒９％報９５﹒６５元，北水淨賣出１﹒２億元；工商銀行跌０﹒２６％報３﹒８８元，北水

淨賣出１﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ４﹒６３

比亞迪股份 （０１２１１） １﹒３８

中國海洋石油 （００８８３） １﹒３２

李寧 （０２３３１） ０﹒９９

快手 （０１０２４） ０﹒８２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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新東方在綫 （０１７９７） －１﹒２７

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒２０

工商銀行 （０１３９８） －１﹒１４

中國移動 （００９４１） －０﹒５７

小鵬汽車 （０９８６８） －０﹒１９

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