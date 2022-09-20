《美元走勢－羅明立》留意歐元５０天線１﹒０１附近阻力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４３﹒４６ １４３﹒４７ １４２﹒９３

歐元╱美元 １﹒００３０ １﹒００５１ １﹒００１３

英鎊╱美元 １﹒１４４０ １﹒１４６１ １﹒１４０９

美元╱瑞郎 ０﹒９６４０ ０﹒９６６３ ０﹒９６２６

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４９３ ７﹒８４８２

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《美元走勢》周一（１９日）歐美無重要經濟數據，美匯指數繼續震盪但未能高收，非美貨

幣先跌後反彈。市場預期美國聯儲局有大機會在本周貨幣政策會議上再次加息０﹒７５％，投資

者逐步消化這因素，注意力將轉到未來的加息態度。此外，有消息指德國兩家能源公司準備跟卡

塔爾達成長期協議，有望利用卡達北部油田擴建專案的液化天然氣取代部分俄羅斯天然氣供應，

如成事，或可略為紓緩能源危機，歐元回升至１﹒００５０。

有歐洲央行官員表示，近期數據顯示區內經濟將迅速放緩，同時要短期內將通脹目標拉回

２％會相當困難，歐元反彈並不容易，留意５０天線１﹒０１附近的阻力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒００８０ ０﹒９９８０ １﹒０１２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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