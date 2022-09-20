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20/09/2022 16:21

金管局：第４季開展數碼港元準備工作，將採取三軌道方式

　　《經濟通通訊社２０日專訊》金管局今日發表政策立場文件，闡述金管局對零售層面央行數
碼貨幣（即「數碼港元」或ｅＨＫＤ）的政策立場及未來發展路向。
　
＊「數碼港元」獲支持，但要探討私隱保障等問題＊
　
　　金管局已從技術及政策層面審視在香港發行「數碼港元」的可行性，並分別就高層次技術設
計及主要政策與設計事項進行了兩輪市場諮詢。金管局在市場諮詢中合共收到７５份回應。整體
而言，回應者支持「數碼港元」項目，並認為「數碼港元」具備潛力，能夠令支付更具成效，同
時可推動數碼經濟發展。回應者亦指出，需要更深人探討私隱保障、法律考慮因素、應用場景等
事項。
　
＊使其成為法定貨幣，容許在港發行＊
　
　　金管局表示，根據這次研究所得及收到的意見，金管局將會展開工作，為將來可能推出「數
碼港元」作出準備，並將採取三軌道方式：第一軌道旨在為日後推出「數碼港元」奠定技術及法
律基礎。具體而言，金管局將會制定計劃，開發「數碼港元」兩層式結構中的批發層面。此外，
金管局將會檢視不同範疇，為修例作好準備，以將法律基礎賦予數碼形式的貨幣，令其成為法定
貨幣，容許在香港發行。第一軌道將於今年第四季開始。
　　金管局指，第二軌道將會與第一軌道並行。金管局會在第二軌道深入研究用例，以及有關「
數碼港元」的應用、執行及設計事項。金管局亦會與不同持份者緊密合作，進行連串試驗以獲取
實際經驗。
　　金管局提及，第三軌道關乎正式推出「數碼港元」，主要為歸納第一及第二軌道的階段性成
果，從而作出更全面的部署，並訂下推出「數碼港元」的時間表。進展將視乎第一及第二軌道工
作的實際進度，以及本地及國際市場的相關發展步伐。
　
＊金管局樂見正面回應＊
　
　　金管局總裁余偉文表示，兩輪市場諮詢的結果顯示，「數碼港元」項目獲得廣泛支持，樂見
如此正面的回應，亦同意回應者所指，需更深入、具體地探討私隱保障等事項和發展應用場景。
作為香港的中央銀行機構，金管局會竭力為發展央行數碼貨幣作好準備，亦會提供合適的土壤使
創新意念萌芽及成長，確保香港能繼續在環球金融領域擔當領導角色。（ｂｎ）

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