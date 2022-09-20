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即市新聞

20/09/2022 16:37

【新冠肺炎】廠商會：死守孤島難維持增長，促放寬入境檢疫限制

　　《經濟通通訊社２０日專訊》近期多項國際活動因本港的防疫政策而宣布取消，或移師至其
他地區舉行，廠商會擔心長此下去，將影響香港國際地位，促請港府將現行的「３＋４」入境檢
疫要求，放寬至「０＋７」、甚至是更進取的方案，並公布「復常」路線圖，以保持香港的競爭
優勢並挽回企業投資的信心。
　
＊全面「開關」已刻不容緩＊
　
　　廠商會會長史立德指出，防疫與經濟發展之間固然要取得平衡，但本地經濟已到了退無可退
的地步，全面「開關」已刻不容緩；死守孤島、單靠本地消費市場實在難以維持經濟增長；雖然
勞工市場已有所改善，但加息等因素影響財富效應，令市民消費謹慎，即使有消費券支持，其提
振作用已開始減弱。隨著政府紓困措施陸續屆滿，他擔心會有愈來愈多中小企撐不住而結業，加
上對外貿易表現欠佳，若本港與海外和內地之間不盡快「復關」，香港經濟復甦將失去動力。
　
＊難吸引人才＊
　
　　據早前廠商會的調查顯示，有近４５％會員企業因海外員工無法來港而影響營運，遠程管理
員工亦遇到困難。除了企業運作受影響外，香港在吸引人才、金融、航運、會展等方面的國際競
爭力亦正被削弱。
　　廠商會認為，香港「寧緊勿鬆」的防疫取態已顯得站不住腳，甚至矯枉過正，對社會造成很
大困擾。史立德稱，要對外「說好香港故事」，重建香港形象，最佳的方法是歡迎外地人進來，
讓他們親眼看到香港的最新情況。（ｃｌ）

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