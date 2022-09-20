【新冠肺炎】霍啟剛：樂見田總２月辦馬拉松，料有更多海外跑手

《經濟通通訊社２０日專訊》港府仍未放寬防疫措施，令多項大型賽事受到影響，包括香港

馬拉松取消。香港田徑總會表示，過去多日來與相關部門溝通，獲得香港政府全力支持，積極計

劃於明年２月１２日舉辦第２５屆渣打香港馬拉松。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟

剛表示，非常樂見田總計劃明年２月舉辦馬拉松，對本港體育界和廣大跑步愛好者都是一件好事

，隨著防疫措施有望逐步放寬，相信屆時賽事將可吸引更多海外跑手及旅客來港，成為香港疫後

復甦其中一項標誌性的盛事。

霍啟剛稱，對於政府積極考慮入境人士檢疫「０＋７」方案，相信香港社會普遍希望放寬，

體育和文化界亦樂見其成，若政府能盡快落實有關方案，業界就能盡早向國際社會和世界不同的

體育組織，介紹本港的新入境政策，從事吸引更多大型比賽落戶舉行。



＊鄭泳舜籲制定妥善安排＊



立法會民政事務委員會主席鄭泳舜歡迎香港馬拉松延至明年２月舉行，期望政府繼續主動協

助主辦方和業界，就賽事細節、防疫方面制定更完善的安排。他認為，當局應制定大型活動及盛

事復常安排及準則，早日鬆綁入境檢疫政策，加強對外解說工作，讓更多海外選手可以來港參賽

，爭取更多大型國際盛事活動在港舉辦。（ｈｙ）

