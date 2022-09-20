  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/09/2022 15:35

【新冠肺炎】霍啟剛：樂見田總２月辦馬拉松，料有更多海外跑手

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港府仍未放寬防疫措施，令多項大型賽事受到影響，包括香港
馬拉松取消。香港田徑總會表示，過去多日來與相關部門溝通，獲得香港政府全力支持，積極計
劃於明年２月１２日舉辦第２５屆渣打香港馬拉松。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟
剛表示，非常樂見田總計劃明年２月舉辦馬拉松，對本港體育界和廣大跑步愛好者都是一件好事
，隨著防疫措施有望逐步放寬，相信屆時賽事將可吸引更多海外跑手及旅客來港，成為香港疫後
復甦其中一項標誌性的盛事。
　　霍啟剛稱，對於政府積極考慮入境人士檢疫「０＋７」方案，相信香港社會普遍希望放寬，
體育和文化界亦樂見其成，若政府能盡快落實有關方案，業界就能盡早向國際社會和世界不同的
體育組織，介紹本港的新入境政策，從事吸引更多大型比賽落戶舉行。
　
＊鄭泳舜籲制定妥善安排＊
　
　　立法會民政事務委員會主席鄭泳舜歡迎香港馬拉松延至明年２月舉行，期望政府繼續主動協
助主辦方和業界，就賽事細節、防疫方面制定更完善的安排。他認為，當局應制定大型活動及盛
事復常安排及準則，早日鬆綁入境檢疫政策，加強對外解說工作，讓更多海外選手可以來港參賽
，爭取更多大型國際盛事活動在港舉辦。（ｈｙ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/09/2022
英美即將猛加息港銀或加P　匯控渣打有機先行炒上？
人氣文章財經熱話20/09/2022
【鎊匯弱勢】英鎊兌美元1.14不容有失？
人氣文章財經熱話20/09/2022
【蔚小理反彈】新能源車反彈是伺機逃生抑或絕處逢生？
人氣文章FOCUS20/09/2022
【FOCUS】吃藥吊命VS壯士斷臂　「金九銀十」關鍵
人氣文章財經熱話20/09/2022
回購萬靈丹？是福是詛咒？邊隻最值博？邊隻勿沾手！
人氣文章財經熱話20/09/2022
《午市前瞻》觀望聯儲局聲明及二十大 專家指大戶沽商湯未必蝕錢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金