【新冠肺炎】本港新增５５９４宗確診，再多７宗死亡個案

《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

５５９４宗新冠肺炎確診，本地個案５４５９宗，當中１３４８宗學校呈報，４１１１宗快測呈

報陽性，另有１３５宗輸入個案，當中６６宗在機場發現，２６宗在檢疫酒店發現，４３宗離開

檢疫酒店後確診。

輸入個案來自３８個地方，５個地方有１０宗以上個案，英國有１７宗，菲律賓及泰國分別

有１５宗，美國有１２宗，印度有１２宗。



＊２歲男童危殆＊



醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏表示，新增１宗危殆個案，患者為２歲男童，與

父母同住，８月３０日接種第一針疫苗，９月１８日開始發燒，昨日快測陽性，有上呼吸道疾病

、發高燒，家人送往指定診所，發現臨床情況不穩定，送往急症室，情況開始惡化，有抽筋、腦

水腫，懷疑是急性壞死性腦病，送往兒童深切治療部。

關慧敏表示，疫情至今，有１１萬名１１歲以下兒童確診新冠肺炎，當中有９名不幸離世，

超過１６０名兒童需留院，超過２０宗嚴重和危殆個案，呼籲家長盡快帶子女打針。



＊新增７宗死亡個案＊



關慧敏表示，新增７宗死亡個案，涉及４男３女，年齡介乎４３至９２歲，有６人未打齊３

針疫苗。死者包括４３歲女患者，無打針，居院舍，因院舍發疫送往亞博隔離後發現確診，本身

有遺傳病，需要人照顧，長期卧床，入院後病情惡化，併發肺部感染，昨日離世。（ｈｙ）

