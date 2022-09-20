【修例風暴】商台記者背囊被警員海綿彈擊中，監警會：公平處理

《經濟通通訊社２０日專訊》一名商台記者於２０１９年在旺角採訪期間，背囊被警員以海

綿彈擊中，投訴警察課裁定投訴無法證實。監警會秘書長梅達明表示，根據機制投訴人可以在

３０日內要求覆核，所以不評論案件內容，但他表示自己反覆看過相關片段很多次，強調監警會

以證據為依歸，公平公正去處理，不是說任何主觀意願覺得如何就是如何。

被問到保安局局長鄧炳強早前表示曾訓斥相關警員，梅達明表示，他知道相關訓斥的內容與

這宗案件的指控並無關係，但不透露訓斥的詳情。



＊反修例事件須匯報投訴６１８宗＊



監警會表示，截至今年８月３１日，因應反修例事件而衍生的須匯報投訴有６１８宗，涉及

１１１０項指控，當中有七成屬較為輕微的指控，包括行為不當、疏忽職守及不禮貌等。而在

６１８宗投訴中，投訴警察課已就５８６宗提交了調查報告，監警會通過了當中５６６宗案件的

報告。

梅達明表示有３２名警務人員被訓喻，包括警員、警長及督察等，２人被口頭警告，另外有

３隊人員亦曾被訓喻。在證明指控屬實的個案中，包括２０１９年底，一名記者在旺角始創中心

外拍攝一名示威者被捕情況，當時有警員要求這名記得行後一些，這名記者見到有前線警員沒有

展示號碼而作出投訴，投訴警察課及監警會最終證實投訴屬實，涉及疏忽職守，對相關警員作出

訓喻。（ｈｙ）（ｚｚ）

