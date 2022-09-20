  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/09/2022 16:04

《真知灼見－溫灼培》英政府周五預算案成焦點

　　《真知灼見》對於英國而言，本周大家多會把焦點放在周四（２２日）英倫銀行的議息會上
。面對９﹒９％年通脹率，市場普遍預期英倫銀行本周將最少加息半厘。若屬實，屆時英國官方
息率將被推上２﹒２５％水平。不過就是加了息，英息與通脹率的距離實在相差太遠，料對遏抑
通脹難起作用，對支持英鎊匯價料作用也不大。
　
　　相比議息會，本周五（２３日）英國財長關浩霆（Ｋｗａｓｉ　Ｋｗａｒｔｅｎｇ）就新政
府上任後發表的首個緊急小型預算案相信更值得關注。記得英國首相卓慧思於本月初就職後，便
隨即表示要動用公帑幫市民補貼電費，以降低電力公司於１０月份因加電費對民眾帶來的生活壓
力。市場估計，有關補貼費可能會高達１５００億英鎊。除此以外，卓慧思在大選前亦曾承諾會
以減稅形式刺激經濟。至於電費補貼及減稅等細節安排料將於本周五公布。而最為市場關心，是
這一個入不敷支的預算案將會以何種方式支付。如英政府因而要大舉發債，提防將嚴重推高英債
息以至不利於英經濟及英鎊前景。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵
：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/09/2022
英美即將猛加息港銀或加P　匯控渣打有機先行炒上？
人氣文章財經熱話20/09/2022
【鎊匯弱勢】英鎊兌美元1.14不容有失？
人氣文章財經熱話20/09/2022
【蔚小理反彈】新能源車反彈是伺機逃生抑或絕處逢生？
人氣文章FOCUS20/09/2022
【FOCUS】吃藥吊命VS壯士斷臂　「金九銀十」關鍵
人氣文章財經熱話20/09/2022
回購萬靈丹？是福是詛咒？邊隻最值博？邊隻勿沾手！
人氣文章財經熱話20/09/2022
《午市前瞻》觀望聯儲局聲明及二十大 專家指大戶沽商湯未必蝕錢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金