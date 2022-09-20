《真知灼見－溫灼培》英政府周五預算案成焦點

《真知灼見》對於英國而言，本周大家多會把焦點放在周四（２２日）英倫銀行的議息會上

。面對９﹒９％年通脹率，市場普遍預期英倫銀行本周將最少加息半厘。若屬實，屆時英國官方

息率將被推上２﹒２５％水平。不過就是加了息，英息與通脹率的距離實在相差太遠，料對遏抑

通脹難起作用，對支持英鎊匯價料作用也不大。



相比議息會，本周五（２３日）英國財長關浩霆（Ｋｗａｓｉ Ｋｗａｒｔｅｎｇ）就新政

府上任後發表的首個緊急小型預算案相信更值得關注。記得英國首相卓慧思於本月初就職後，便

隨即表示要動用公帑幫市民補貼電費，以降低電力公司於１０月份因加電費對民眾帶來的生活壓

力。市場估計，有關補貼費可能會高達１５００億英鎊。除此以外，卓慧思在大選前亦曾承諾會

以減稅形式刺激經濟。至於電費補貼及減稅等細節安排料將於本周五公布。而最為市場關心，是

這一個入不敷支的預算案將會以何種方式支付。如英政府因而要大舉發債，提防將嚴重推高英債

息以至不利於英經濟及英鎊前景。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵

：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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