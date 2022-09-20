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即市新聞

20/09/2022 17:01

《鍾之日記》ＬＰＲ按兵不動，兩地成交再縮水

　　《鍾之日記》９月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　美國聯儲局、日本央行、英倫銀行即將於香港時間本周四（２２日）宣布最新利率決策。市
場料聯儲局相較其他央行，仍將採取最為鷹派政策。美匯指數周一（１９日）紐約盤中再破
１１０關口，尾盤報１０９﹒５５。美匯年內已升１５％，有望創３８年來最佳年度表現。隔晚
美股先跌後回升，香江魚缸今日反彈，恒指高開１３４點或０﹒７３％，報１８７００，收市升
２１５點或１﹒１６％，報１８７８１。國指升６７點或１﹒１％，報６４０５。科指升２％，
報３８５３。成交只有７３０﹒１２億元，為四個半月最低。
　
＊ＬＰＲ按兵不動，Ａ場止跌成交再縮＊
　
　　人民銀行一如所料，按兵不動，今日將９月一年期和五年期以上貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）分別維持在３﹒６５％和４﹒３％不變。不過，有分析認為，從趨勢來看，ＬＰＲ利
率仍有調降空間。在經歷二季度的大幅下調後，多地房貸利率已降至五年期ＬＰＲ報價決定的最
低值附近。接下來為推動房貸利率進一步下行，需要五年期ＬＰＲ報價先行下調。
　　祖國股市連跌四日後終迎來反彈，滬綜指今早高開０﹒３９％後維持漲勢，盤中鋰礦、電池
股狂飆，帶動滬綜指一度高見３１４０點，惟升勢力度不足，午後升幅再度收窄，滬綜指最終全
日收升０﹒２２％，報３１２２﹒４１點；深成指全日收升０﹒６９％；創業板指數升０﹒７％

　　兩市成交亦再縮減，全日成交６５１０億元人民幣，按日減２﹒１％，為２０２０年１０月
２７日以來近兩年最低；外資從陸股通淨流出５﹒２億元人民幣。
　　人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４６８，較上個交易日跌７２點子，錄三連貶，創
２０２０年８月１２日以來逾２５個月新低，上個交易日報６﹒９３９６。
　
＊澳門調整核酸要求，濠賭股跑贏大市＊
　
　　繼珠海與澳門昨日起放寬關口為兩日一檢後，澳門今日再宣布，明天起調整前往廣東省以外
地方人士核酸檢測要求，由澳門乘飛機前往台灣地區或新加坡，因當地沒有對核酸檢測作出要求
，故只須持有包括採樣日的７天內核酸檢測陰性證明即可。若由澳門乘搭港珠澳大橋穿梭巴士（
即金巴）前往香港，澳門不再要求出示核酸檢測陰性證明；但若透過「來港易」或「回港易」計
劃入境香港，香港方面現時則要求持有７２小時內核酸檢測陰性證明。
　　臨近十一黃金周，市場憧憬入境澳門旅客增加，觸發多隻濠賭股飆升至這幾個月以來的高位
。其中，新濠（００２００）領漲１４﹒７％創近３個月高，永利澳門（０１１２８）抽升
８﹒６％，金沙（０１９２８）升７﹒７％創５個月新高，澳博（００８８０）升７﹒３％創近
２個月高，美高梅（０２２８２）升６﹒３％，銀娛（０００２７）升４﹒３％。
　　花旗發表報告指，透過行業渠道了解，澳門９月首十八日博彩收入約１５﹒５億澳門元，意
味日均收入約７５００萬澳門元，較此前一周的日均收入９４００萬澳門元低２０％，反映了長
周末後的典型放緩，以及內地某些主要城市的疫情相關旅遊限制。不過，根據澳門政府的數據，
９月１６日，澳門遊客人數超過２﹒３萬人，是自６月中旬本地疫情爆發以來的最高日均水平。
對於珠海與澳門放寬關口兩日一檢，該行相信這將令內地遊客更容易到訪澳門。該行維持對澳門
９月博彩收入２７﹒５億澳門元預測。
　
＊復星系動態優化資產，紓緩流動性壓力＊
　
　　復星系不斷減持旗下股份或資產套現，由復星國際（００６５６）全資控股的復星高科稍早
亦就復星系近期頻繁減持和出售資產作出全面澄清，強調外界片面解讀個別資產處置行為，忽視
公司資產優化的大原則是「長期動態優化」。因此，復星系繼續用行動實踐「堅持投退平衡的財
務戰略」。豫園股份（滬：６００６５５）公告，控股股東復星高科技於２０２２年８月２６日
至９月１９日通過集中競價及大宗交易方式合計減持公司股份３８９２﹒６萬股，佔公司總股本
的１％，套現約２﹒９５億元（人民幣．下同）。無獨有偶，新華保險（０１３３６）亦公布，
復星國際減持新華保險Ｈ股股份，與一致行動人合計持股比例降至不到５％。若按減持當日新華
保險港股收盤價１７﹒１２港幣╱股測算，復星國際此番減持金額約為４﹒４７億港幣，折合人
民幣約４億元。
　　據內媒不完全統計，加上最新豫園股份和新華保險的減持，今年以來復星系宣布減持及已完
成減持的參控股公司已經至少達到１３家，減持金額超百億元。
　　摩根士丹利指，自公布上半年業績以來，復星國際便公布大規模的資產出售計劃，預計復星
透過賣產已籌集約２３０億元現金，相信有助紓緩市場對其流動性壓力的憂慮。
　　復星國際收升０﹒６％，新華保險收升１﹒６％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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