《鍾之日記》ＬＰＲ按兵不動，兩地成交再縮水

《鍾之日記》９月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國聯儲局、日本央行、英倫銀行即將於香港時間本周四（２２日）宣布最新利率決策。市

場料聯儲局相較其他央行，仍將採取最為鷹派政策。美匯指數周一（１９日）紐約盤中再破

１１０關口，尾盤報１０９﹒５５。美匯年內已升１５％，有望創３８年來最佳年度表現。隔晚

美股先跌後回升，香江魚缸今日反彈，恒指高開１３４點或０﹒７３％，報１８７００，收市升

２１５點或１﹒１６％，報１８７８１。國指升６７點或１﹒１％，報６４０５。科指升２％，

報３８５３。成交只有７３０﹒１２億元，為四個半月最低。



＊ＬＰＲ按兵不動，Ａ場止跌成交再縮＊



人民銀行一如所料，按兵不動，今日將９月一年期和五年期以上貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）分別維持在３﹒６５％和４﹒３％不變。不過，有分析認為，從趨勢來看，ＬＰＲ利

率仍有調降空間。在經歷二季度的大幅下調後，多地房貸利率已降至五年期ＬＰＲ報價決定的最

低值附近。接下來為推動房貸利率進一步下行，需要五年期ＬＰＲ報價先行下調。

祖國股市連跌四日後終迎來反彈，滬綜指今早高開０﹒３９％後維持漲勢，盤中鋰礦、電池

股狂飆，帶動滬綜指一度高見３１４０點，惟升勢力度不足，午後升幅再度收窄，滬綜指最終全

日收升０﹒２２％，報３１２２﹒４１點；深成指全日收升０﹒６９％；創業板指數升０﹒７％

。

兩市成交亦再縮減，全日成交６５１０億元人民幣，按日減２﹒１％，為２０２０年１０月

２７日以來近兩年最低；外資從陸股通淨流出５﹒２億元人民幣。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４６８，較上個交易日跌７２點子，錄三連貶，創

２０２０年８月１２日以來逾２５個月新低，上個交易日報６﹒９３９６。



＊澳門調整核酸要求，濠賭股跑贏大市＊



繼珠海與澳門昨日起放寬關口為兩日一檢後，澳門今日再宣布，明天起調整前往廣東省以外

地方人士核酸檢測要求，由澳門乘飛機前往台灣地區或新加坡，因當地沒有對核酸檢測作出要求

，故只須持有包括採樣日的７天內核酸檢測陰性證明即可。若由澳門乘搭港珠澳大橋穿梭巴士（

即金巴）前往香港，澳門不再要求出示核酸檢測陰性證明；但若透過「來港易」或「回港易」計

劃入境香港，香港方面現時則要求持有７２小時內核酸檢測陰性證明。

臨近十一黃金周，市場憧憬入境澳門旅客增加，觸發多隻濠賭股飆升至這幾個月以來的高位

。其中，新濠（００２００）領漲１４﹒７％創近３個月高，永利澳門（０１１２８）抽升

８﹒６％，金沙（０１９２８）升７﹒７％創５個月新高，澳博（００８８０）升７﹒３％創近

２個月高，美高梅（０２２８２）升６﹒３％，銀娛（０００２７）升４﹒３％。

花旗發表報告指，透過行業渠道了解，澳門９月首十八日博彩收入約１５﹒５億澳門元，意

味日均收入約７５００萬澳門元，較此前一周的日均收入９４００萬澳門元低２０％，反映了長

周末後的典型放緩，以及內地某些主要城市的疫情相關旅遊限制。不過，根據澳門政府的數據，

９月１６日，澳門遊客人數超過２﹒３萬人，是自６月中旬本地疫情爆發以來的最高日均水平。

對於珠海與澳門放寬關口兩日一檢，該行相信這將令內地遊客更容易到訪澳門。該行維持對澳門

９月博彩收入２７﹒５億澳門元預測。



＊復星系動態優化資產，紓緩流動性壓力＊



復星系不斷減持旗下股份或資產套現，由復星國際（００６５６）全資控股的復星高科稍早

亦就復星系近期頻繁減持和出售資產作出全面澄清，強調外界片面解讀個別資產處置行為，忽視

公司資產優化的大原則是「長期動態優化」。因此，復星系繼續用行動實踐「堅持投退平衡的財

務戰略」。豫園股份（滬：６００６５５）公告，控股股東復星高科技於２０２２年８月２６日

至９月１９日通過集中競價及大宗交易方式合計減持公司股份３８９２﹒６萬股，佔公司總股本

的１％，套現約２﹒９５億元（人民幣．下同）。無獨有偶，新華保險（０１３３６）亦公布，

復星國際減持新華保險Ｈ股股份，與一致行動人合計持股比例降至不到５％。若按減持當日新華

保險港股收盤價１７﹒１２港幣╱股測算，復星國際此番減持金額約為４﹒４７億港幣，折合人

民幣約４億元。

據內媒不完全統計，加上最新豫園股份和新華保險的減持，今年以來復星系宣布減持及已完

成減持的參控股公司已經至少達到１３家，減持金額超百億元。

摩根士丹利指，自公布上半年業績以來，復星國際便公布大規模的資產出售計劃，預計復星

透過賣產已籌集約２３０億元現金，相信有助紓緩市場對其流動性壓力的憂慮。

復星國際收升０﹒６％，新華保險收升１﹒６％。



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