【新冠肺炎】台灣增逾４﹒４萬宗本土病例，多３３宗死亡

《經濟通通訊社２０日專訊》台灣新冠本土個案今再突破４萬宗，台灣中央流行疫情指揮中

心公布，今天新增４４５００宗本土病例，確診個案增中重症６８宗，其中３３人死亡；另增

２４７宗境外輸入個案。另外，２０２０年以來台灣新冠肺炎本土確診個案今突破６００萬宗，

累計死亡個案１０６０４宗。（ｄｗ）

