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20/09/2022 14:39

【新冠肺炎】台灣增逾４﹒４萬宗本土病例，多３３宗死亡

　　《經濟通通訊社２０日專訊》台灣新冠本土個案今再突破４萬宗，台灣中央流行疫情指揮中
心公布，今天新增４４５００宗本土病例，確診個案增中重症６８宗，其中３３人死亡；另增
２４７宗境外輸入個案。另外，２０２０年以來台灣新冠肺炎本土確診個案今突破６００萬宗，
累計死亡個案１０６０４宗。（ｄｗ）

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