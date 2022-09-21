《匯市縱橫－蕭啟洪》「爭凳仔」你玩過未？

《匯市縱橫》隨著時代演進，科技及生活開始變得豐盛起來，不只是大人的生活和薪水都是

以前的一倍以上，連同小孩的零食和玩具都變得不再樸素。以前很多兒時的集體遊戲都被人遺忘

了，你還記得童年時常玩「爭凳仔」的經典遊戲吧？場地上擺放一排椅子，當音樂響起，就要圍

繞那排椅子走，到音樂一停，所有人立刻找一張椅子坐下，找到坐下就當贏，找不到椅子就當輸

。在這裏人數不用解釋，椅子數就好比資源數。這裏假設一個人只需要一張椅子的資源，那他就

等於生活豐足，不用挨餓。玩遊戲時我們會故意把椅子數設定得比人數少，使遊戲總有勝負。雖

說現實世界不一定如是，但事實是各國為爭奪資源從來都沒有停止過。為了贏，大家都會想盡辦

法，各出奇謀，相爭有限的席位，最後能坐上了「凳仔」的就是終極的勝利者。原來這個「凳仔

」的意思是有隱含了「弱肉強食」的法則！



世界的資源是有限的，人的欲望郤是無限的，看看在這個世界上這麼多的發展中國家，甚至

是不發達國家，大多數都是生活在溫飽線以下，他們都每天渴望著生活過得好些，消費更多商品

，賺更多的錢。但不幸的是，人類正以前所未有的速度消耗著地球上的資源，石油在枯竭，糧食

在枯竭，水也在枯竭，我們的地球能向人類提供的資源都在枯竭。由此可見，看到大國之間的博

弈就有如「爭凳仔」的遊戲般進一步加劇，從水到石油、天然氣，由陸地伸延至海洋，甚至是在

外太空的競技賽都令人充滿了疑慮與不安。雖然現在還不能說天然資源是國家之間衝突的直接導

火索，可是在天然資源上的經濟利益愈來愈在國際衝突佔據突出地位的趨勢明顯增加了。特別是

一場俄烏戰事所造成的通脹惡化、能源及食物危機等，不僅傷害全球經濟成長，並可能導致一些

貧窮國家社會更加動盪不安呢！



無論俄烏衝突如何收場，歐盟都是輸家。今日的歐盟懾於外部壓力，既不能從政治上阻止俄

對烏克蘭軍事行動的發生，也無力通過外交恢復和平，其行事與自身的基本經濟利益明顯背道而

馳，不管在戰爭前線上直接作戰的哪一方宣布自己獲勝，歐盟都可以被視為輸家了。對內，在全

球制裁俄羅斯的大環境下，電費水平大幅上漲，恐歐洲各國的能源貧窮問題也漸漸浮出水面。據

報，近期歐洲天然氣標竿價格暴漲近三成，升至３４３歐元╱ＭＷｈ。這比兩年前高出超過３０

倍、也較美國當前價位多１０倍以上。即使歐洲勉強能解決今個冬季能源短缺等問題，但未來幾

年呢？或許都得面臨限電窘境，又是否會觸發歐洲在社會領域的分裂和解體之虞呢？對外，世界

大局從此變得兩極化，這將使西方與俄羅斯，以及美國和盟友與中國之間出現安全信任缺失的情

況，就算沒有全球範圍的白熱化衝突，兩個陣營之間也會產生隔閡。



過去，多國政府漫天撒錢，勢必形成通貨膨脹的壓力，歐元區８月消費者物價指數

（ＣＰＩ）年增９﹒１％，高於市場預期，歐洲央行（ＥＣＢ）於是史無前例一口氣升息３碼，

其後ＥＣＢ行長拉加德還口硬地表示，利率遠未達到降低通膨所需的水準，似乎暗示下月有頗大

機會再大幅加息。但ＥＣＢ升息另一個不能說的目的是保衛歐元，由於美國連連升息，熱錢自然

往利息高的地方跑，雖然當局以升息３碼作回應，看到歐元勉強中止了三周連跌的表現，但今年

以來，整體仍下跌１０％之多。雖然歐洲央行加息幅度進取，但對歐元的支持作用有限，歐元兌

美元現時在一算水平附近仍面臨不少阻力，其中一個原因或許是源自市場對區內經濟前景的憂慮

。目前，真是替拉加德很焦急，正所謂：「歐洲經濟蠟燭兩頭燒」，大幅加息可壓抑通脹，但付

出代價可能是經濟放緩，甚至跌入衰退。而筆者在想，如果她只懂跟著美聯儲的腳步行事的話，

就有如玩音樂椅遊戲時一直跟著鮑威爾身後走，當音樂一停止時，她只會發現自己連一張「凳仔

」也找不到。由此可見，短期歐元看起來還會持續下跌。



展望今個星期，焦點在聯儲局議息會議，以及最新「點陣圖」的啟示，以獲知有關加息時機

的信號。由於美聯儲主席鮑威爾持續「放鷹」，９月再次加息７５個基點已經沒有懸念。儘管過

去汽油價格持續下跌，但從數據可見美國通脹問題依舊嚴峻，加上部分地區供應鏈的短缺，也造

成物價高漲。這些問題，並不是短時間內可以解決。然而，踏入９月，縮減資產負債表內的規摸

會再加大（即每月減持６００億美元國債和３５０億美元按揭抵押證券ＭＢＳ），不知不覺美國

「爭凳仔」遊戲的音樂又響起了，意味著華爾街的真正考驗現在才正式開始，料美股續探底的機

會大。而我們呢？自從美聯儲加息縮表，美債收益率不斷走高，美元回流美國是自然結果。受中

美兩國貨幣政策差異不斷擴大下，促使人民幣最近貶值加快，兌美元於上周已跌破「七算」的關

口。基於疫情在短時間內很難動態清零，因為疫情，部分生產活動都未能全面恢復，股票指數往

往就是經濟的晴雨表，雖然我們還降了點準，撒了點雨，但市場信心度還是不足呢！不過筆者認

為，１０月國慶長假期在即，之後便召開中共二十大會議，當新舊領導層交替完成後，加之重要

措施或要到１０月下旬才出台，相信人民幣匯率最少要捱多一個月方有轉機。



＊本周策略＊



紐元：早前建議候低於０﹒６１６０水平買入紐元兌美元已於０﹒６０００止蝕，損失

１６０點子。



加元：早前建議候高於１﹒３１００沽出美元兌加元已於１﹒３１００平倉，平手離場成交

。



歐元：本周建議候高於１﹒０２００水平沽出歐元兌美元，目標０﹒９９５０，止蝕

１﹒０３５０。



離岸人民幣：本周建議候高於７﹒０４００水平沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒９５００

，止蝕７﹒１０００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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