《股壇解碼－戴名》美加息不饒人，九毛九（９９２２）貪勝不知輸

《股壇解碼》美國上周新申失業救濟人數連續第五周下跌只有２２﹒２萬，８月份零售銷售

和核心銷售都優於預期，通脹升溫並沒有影響消費力，聯儲局更有理由大幅度加息。美匯指數在

１０９﹒５至１１０之間徘徊，假若聯儲局這星期升息０﹒７５％甚至１％的話，美匯指數將突

破１１０並加速資金推升美元相關資產，投資者可對美股短期看高一線。拜登簽署行政命令要求

商務部嚴格審查所有外資對科技和供應鏈企業的投資申請，波音公司（ＢＡ）尋找第二買家以承

接原定計劃交付中國的部份７３７ＭＡＸ客機，雖然波音公司（ＢＡ）股價沒有因此出現明顯下

跌，但假設該批訂單未能全數賣出，這對波音公司（ＢＡ）未來的業績表現做成拖累。



＊逆境自強＊



新加坡提出改革金融服務業，新加坡金融管理局將與業界合作，進一步拓展外匯、財富及資

產管理、保險、私募資本市場和金融科技等範疇，在全球面對經濟衰退恐慌的環境下，新加坡憑

藉穩定的政治環境和寬鬆的防疫措施吸了不少資金流入，加上進取的商業政策都令新加坡在後疫

情時期表現優於香港和倫敦；鴻海科技集團（２３５４﹒ＴＰＥ）將在印度設半導體廠以應付蘋

果（ＡＡＰＬ）的訂單，印度廠房投產隨之而來鴻海科技集團將會加快國內撤廠的步伐，投資者

可考慮新加坡和印度相關的投資工具。



＊疲不能興＊



上周人民幣兌美元一度破７，其後雖然重回６﹒９８險守７算關口，守住匯率雖然可以免卻

加速資金流走的風險，但同時卻降低了出口的競爭力，中央為了解決這問題推出了２０００億人

民幣的專項再貸款，主要對象以服務業和製造業為目標，但相信不會有明顯刺激製造業和服務業

的效果，主要由於經營環境的改變和經濟不景氣，加上金融機構怕貸款變成壞帳，經營者也怕無

力償還貸款，情況就如雷曼事件後的美國市場，困境最後只能以大量印鈔來解決，但人民幣還有

能力大量印鈔嗎？



＊終極一升＊



恒指期權（９月）購沽比例輕微上升至３６：６４，牛熊證街貨輕微下跌至６０：４０的比

例，恒指上周最低見１８６７８點，對比之前在１８６００點位置出現的馬鞍倉，相信恒指期權

的ｓｈｏｒｔ ｃａｌｌ已開始平倉，現在應該輪到ｓｈｏｒｔ ｐｕｔ平倉，如果按照大戶一

貫的做法必然食盡，所以有理由相信大盤會快速反彈至１９５００點的位置，但因為發行商有一

批在１９８００點至２０２００點區間牛證等待發行，如何令大盤突破至２０２００點至

２０３００點反而是比較耐人尋味的，相信只有短期內大幅度放寬或甚至撤銷防疫措施才能帶來

重大利好市場消息，但後市看不到能夠持續升勢的原因。



＊股票簡評＊



九毛九（０９９２２）主要在中國地區經營中餐廳、從事外賣業務和銷售特產，集團主要於

中國經營和管理５個中餐品牌，包括九毛九、太二、２顆雞蛋煎餅（於２０２２年６月出售）、

慫和那未大叔是大廚，其中九毛九、太二、慫和那未大叔是大廚均以自營模式經營，而２顆雞蛋

煎餅則同時採用自營及加盟模式經營，當中可能是２顆雞蛋煎餅對資金投入門檻比較低的原因。

九毛九品牌在過去一年已經在人手和店面數目上有所縮減，在盈利上看來已難以突破，慫火鍋門

店數量達到１１家，門店數量較去年同期的２家大幅增加，集團計劃全年總共新開１５家門店，

但慫火鍋經營利潤虧損２８６萬，繼續增加門店是否有點冒險；太二品牌在上半年逆市增加店舖

３４家（開店３５家和關閉１家），九毛九全年計畫開店１２０家，雖然開店目標數較年初有所

下調，在後疫情的時候加上經濟還未有明顯靠穩的情況下大舉拓展感覺有點賭博心態，公司雖然

手頭持有相當現金，但是公司目前發展過度依賴太二品牌，可惜的是太二擴張經營效益不似預期

，疫情反覆亦造成不確定性，加上食品安全問題困擾，３１５酸菜事件突顯了九毛九在管治上的

問題，投資者宜趁現價減持，合理買入價在１１元附近。《資深市場人士 戴名》



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