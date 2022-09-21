《政經范局－范強》「入俄公投」與「核電奇謀」

《政經范局》在上合峰會期間，被西方情報界和媒體指健康欠佳的俄羅斯總統普京，故意全

程站立，接受了半個小時的記者提問。被問到烏克蘭近期在東北部哈爾科夫的大反攻時，他平靜

地說：「且看結局會是甚麼。」



＊入俄公投預示戰爭規模升級＊



烏克蘭發動反攻的時機，正好是普京主持俄羅斯遠東經濟論壇和參加上合峰會的關鍵節點，

此時戰事擴大顯然不利於他在遠東和中亞的戰略及經濟布局。兩場會議現已結束，俄羅斯的軍事

回應恐怕隨即就要開始。



果然，烏東四個俄裔聚居地區：頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松的親俄州政府周二

（２０日）不約而同宣布，火速於本月２３至２７日，即本周末舉行入俄公投。這在軍事角度意

味著甚麼？



首先，四個州公投入俄後，烏克蘭對當地的進攻，哪怕只是一般的遠程炮擊，甚至打冷槍，

都會被視為攻擊俄羅斯領土。俄軍的反擊規模就不再受限於目前的「特別軍事行動」，即約束在

俄總兵力約２０％以內，而可以展開全面動員的大規模戰爭。



其次，基於俄羅斯是「集安組織」（ＣＳＴＯ）成員國，而該組織屬軍事同盟，理論上普京

屆時可以要求成員國履行「反侵略」的同盟義務。雖然哈薩克斯坦等中亞國家極有可能透過拒絕

承認公投結果，與俄羅斯保持距離，但白羅斯等國卻有可能在一定程度支持ＣＳＴＯ針對北約的

「集團對抗」。



因此，入俄公投是導致烏克蘭戰事未來可能升級的一個主要熱點；而熱點中的熱點是扎波羅

熱州，因為此處有全歐洲最大的核電站。究竟圍繞扎波羅熱藏有何種玄機？這要從烏軍的大反攻

說起。



＊烏軍大反攻劍指何方？＊



自從８月以來，烏克蘭集結精銳，先往東南攻打赫爾松方向，沒有取得成功；然後往東北攻

打哈爾科夫，結果長驅直入。總統澤連斯基宣布奪回８千公里失地，一時之間歐美各國無不歡呼

鼓掌。據說，烏克蘭能夠取得勝利，是因為聲東擊西，把俄軍重兵力吸到赫爾松，結果在哈爾科

夫只留下數千老弱殘兵。



個人對此有保留。哈爾科夫位處遼闊平原，俄軍固然難以防守，但攻擊方的烏軍也難隱藏行

蹤。此地作戰沒有懸念，就是實力的對決。二戰時期蘇聯紅軍和德軍在此打過多場大兵團坦克戰

，動輒調動數十萬兵力，雙方陣亡數以萬計。此次烏軍雖然出動精兵，且得到北約支援，但兵力

萬餘人，似也不可能獲取決定性的戰果。



反而值得注意的是，據稱烏軍此次行動是由北約負責制訂計劃，因此也就不應該低估其謀略

的深度。一種可能是，烏軍並非聲東擊西，而確實是向東南和東北兩個方向齊頭並進，目的是為

下一步針對扎波羅熱核電站的行動創造條件。



如果烏軍兩路行動成功的話，扎波羅熱州就正好夾在這兩股烏軍的中間。即使如此，由烏軍

佔領扎波羅熱核電站也並不現實，還談不上「奇謀」，因此還要看下文：該核電站在戰事爆發後

便被俄軍控制，近期不斷遭受炮擊，俄烏雙方互相指控是對方所為。不管是誰開炮，核電站安全

都免不了會引起國際社會，尤其是歐盟及北約關注。



＊國際維和部隊接管核電站？＊



為此，國際原子能機構（ＩＡＥＡ）派專家組前往核電站視察，雖然沒有指明誰發動攻擊，

但ＩＡＥＡ認為，俄羅斯應該交出核電站控制權以策安全。如果俄烏兩軍在哈爾科夫和赫爾松均

陷入苦戰，國際社會就更不能無視扎波羅熱核電站的安全問題，因為一旦被炮火波及，就可能導

致切爾諾貝爾核災重演。



鑒於核災會波及整個歐洲，區內各國就沒有理由不過問，因此建立國際維和部隊接管核電站

的提議，此時就會順理成章在聯合國、北約、歐盟的會議中擺上枱。如果俄軍連烏克蘭的反攻都

頂不住，克里姆林宮便唯有接受核電站由國際維和部隊進駐了。



一旦實施國際維和，自然要劃定安全區，為此就有必要進一步劃定禁飛區……回想就在烏克

蘭發動大反攻前，英、法、德等國不約而同派出戰機前往澳洲舉行聯合軍演。表面上是關注亞洲

事務，可是在俄烏爆發戰事的當下，他們還有這份心思？



對於歐洲來說，寒冬將至，天然氣供應已被俄羅斯切斷，如果能夠奪回歐洲最大的核電站，

無論是從政治還是經濟及民生意義上，都比哈爾科夫的８千公里泥濘地更重要。也許是出於這個

原因，烏克蘭的一萬精兵此刻已經群集在哈爾科夫的平原上，而普京的反應卻是搶先啟動了扎波

羅熱的獨立公投。因為當周日投票結果揭曉，扎波羅熱入俄，克宮就封堵了國際維和部隊進駐核

電站的空間。《經濟通通訊社評論員 范強》

