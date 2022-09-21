《異動股》騰訊音樂首掛開報１８元，與上日ＡＤＳ收市價接近持平

《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊音樂－ＳＷ（０１６９８）Ｈ股現價報１８元，較上日

ＡＤＳ折合港元收市持平。該股成交約１０００股，涉資２萬元。

騰訊音樂Ａ類普通股以介紹方式今日在香港聯交所掛牌，每手１００股。騰訊音樂美國存託

股份（ＡＤＳ）上日收報４﹒５８美元，以每股ＡＤＳ代表兩股Ａ類普通股，相當每股Ａ類普通

股１７﹒９８港元。

現時，恒生指數報１８６３８，跌１４２點或跌０﹒７６％，主板成交１１﹒６４億元。國

企指數報６３５６，跌４８點或跌０﹒７６％。恒生科技指數報３８１５，跌３８點或跌

１﹒０１％。

即月期指新報１８５９１，跌１６５點，低水４８點。即月國指期貨報６３４５，跌５６點

，低水１２點。即月科指期貨新報３７９９，跌４９點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊音樂－ＳＷ（０１６９８） １８﹒００元 無升跌

騰訊（００７００） ２９０﹒４０元 跌１﹒０２％

網易（０９９９９） １３０﹒６０元 跌１﹒２８％

雲音樂（０９８９９） ７６﹒９０元 無升跌

快手（０１０２４） ５７﹒００元 跌１﹒２１％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １３０﹒００元 跌２﹒６９％

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（ｈｃ）

