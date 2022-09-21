《午市前瞻》專家料恒指萬八以下有支持，同你講中遠海能點部署！

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收報１８４９６，跌２８４點或１﹒５１％，主

板成交３８９﹒７９億元。恒生中國企業指數報６２８５，跌１２０點或１﹒８８％。恒生科技

指數報３７５８，跌９５點或２﹒４８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報２８９﹒２元，跌４﹒２元或１﹒４３％，成交１７﹒１億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報８３﹒１元，跌３﹒１元或３﹒６％，成交１４﹒９１億元；美團收報

１６８﹒１元，跌４﹒５元或２﹒６１％，成交１４﹒５９億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊溫鋼城：宜關注鮑威爾言論＊



恒指今日低開１４２點，報１８６３８，臨近早市尾段跌幅曾擴大至逾３００點，逐步跌近

３月１５日低位１８２３５。ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經

濟通通訊社》表示，近期港股在升市的成交額較跌市時小，反映投資者對大市看法相當保守，聯

儲局又正在議息，投資者宜關注鮑威爾的言論及經濟預測，若果他維持之前Ｊａｃｋｓｏｎ

Ｈｏｌｅ全球央行年會中較鷹派的言論，經濟預測又較保守，可能會對市場帶來振盪。溫鋼城預

期，恒指下一個支持位在１７８００至１８０００，但反彈空間不會太大，阻力位估計在

１９０００。



＊中遠海能可分兩注吸納＊



波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）再現強勁反彈，昨天曾升逾１１％。有分析預期，各國控制

通脹、發展經濟及促進經貿活動，散裝航運第四季營運表現比第三季好。航運股全線上揚，東方

海外（００３１６）曾升逾４％；中遠海控（０１９１９）曾升逾２％，中遠海能

（０１１３８）更曾升近１０％。

溫鋼城認為，ＢＤＩ此前上升是因為疫情初期大爆發，很多碼頭工人都放「疫情假」，令航

運業人手不足，航運股藉此拉升。然而，隨住疫情逐步回穩，航運業的勞工供應同樣回穩，近日

ＢＤＩ抽升只屬反彈，並不代表航運業有轉勢跡象。他續指，東方海外、中遠海控等航運股在上

半年已累積不少升幅，估值亦變得過高，而航運業運作回復正常，未來航運價格未必可維持上升

勢頭，相信東方海外及中遠海控的股價仍要時間調整。

另外，溫鋼城提到，中遠海能近日不斷上升，可能因為即將步入冬天，各地對能源的需求較

大，而全球目前很少地方能製造運送天然氣的船隻，從事原油、液化天然氣及化學品運輸的中遠

海能變得更有優勢。他又指，市場預期中遠海能盈利明年會翻倍，疊加能源需求增加的利好因素

，是較值得留意的航運股。

部署方面，他指中遠海能由２月開始反覆上升，近日更一度升破８元，現價買入值博率不高

。他建議投資者可分別於６元及７﹒３元吸納，目標為９元，止蝕位則為５﹒３元。（ｅｒ）

