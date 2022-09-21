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21/09/2022 16:42

【新冠肺炎】歐企對中國漸失信心，外交部：建更高水平開放型經濟

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國歐盟商會（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｃｈａｍｂｅｒ）伍德克
（Ｊｏｅｒｇ　Ｗｕｔｔｋｅ）在最新《歐盟企業在中國建議書》致辭指，歐洲企業對中國逐漸
失去信心，中國作為投資目的地的地位正在削弱，中國防疫政策缺乏靈活性和執行狀況不一是關
鍵因素。伍德克稱，中國遲遲不開國門，錯過向海外投資者展現市場潛在的契機，令有意將既有
投資或計劃投資轉至其他市場的歐洲企業數目，創下紀錄新高。
　　在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，早前發布的前８個月的外國對華投資數據顯示，歐
洲國家位列對華投資增長最快的國家。當前中國正在積極構建新發展格局，中國推動建設更高水
平開放型經濟新體制，構建市場化、法治化、國際化營商環境，將為包括歐洲國家在內的各國企
業帶來更廣闊的發展機遇，為中歐經貿合作開辟新的空間。
　　汪文斌強調，在新冠肺炎疫情仍然持續蔓延，世界經濟陷入嚴重衰退的背景下，中國統籌推
進疫情防控和經濟社會發展，在全球主要經濟體中率先實現經濟正增長，為各國企業在華經營提
供了有力保障。我們也希望包括歐方在內的有關各方，能夠為中國企業赴海外投資和發展提供開
放、透明、非歧視的營商環境。
　　伍德克提及歐盟企業在華面對５大困難，包括：１）國有企業改革停滯不前，政策制定經常
「一刀切」；２）疫情防控政策不夠靈活，執行不一致；３）多樣性降低，外籍人士加速離開中
國，交流機會減少，增加誤解風險；４）商業的政治化色彩日漸濃厚；５）供應鏈戰略正變。
（ｗｌ）

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