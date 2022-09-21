《投資智慧－鄧聲興》港星金融周撞期，宜１０月前落實「０＋７」

《投資智慧》近期，要求本港放寬檢疫隔離政策的聲音不斷增加。因即將到來的１０月，香

港將迎來展覽活動高峰期，而１１月則有更多面向國際的活動和會議。疫情持續近３年，現時新

加坡和部分東南亞國家已經實施零隔離政策，外資、外商也催促香港進一步放開隔離政策。有本

地傳媒報道，本港有望在１０月前取消「３＋４」檢疫安排，變成「０＋７」，而新措施有望在

本周內公布，但落實時間未定。入境隔離政策放寬以及現行社交距離措施多次鬆綁，短線亦刺激

本港航空、零售、租賃、地產等相關股份高走。



此外，香港近年每逢１１月初舉辦「金融科技周（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ＦｉｎＴｅｃｈ

Ｗｅｅｋ）」，由財經事務及庫務局及投資推廣署主辦，去年共吸引２萬人參加者、逾４００家

參展商和３９個國際貿易代表團實體及線上參與。今年則定於１０月３１日至１１月４日舉行。

之後在１１月，特區政府和金管局為鞏固及進一步推廣香港的國際金融中心地位，正積極籌備

１１月舉行的大型國際投資峰會。行政長官李家超先生曾多次表示，將積極發展香港國際創新科

技中心，構建國際科研之都，帶動經濟轉型，發展北部都會區，與深圳產生協同效應。



然而值得注意的是，本港「金融科技周」與新加坡「金融科技節（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ

ＦｉｎＴｅｃｈ Ｆｅｓｔｉｖａｌ）」時間重疊。但新加坡採取「與病毒共存」策略，放寬各

種防疫規例，使得外資和人才紛紛將目光投向新加坡。倘若本港能在１０月前落實，將檢疫安排

變成「０＋７」，相信定能提升更多大型金融機構高層來港參加峰會的意欲，更能使得相關高層

預留時間與香港金融業內人士溝通交流，亦符合本港「吸引人才」的戰略。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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