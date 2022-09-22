《談國論企－黎偉成》發電量８月份大增支持經濟回穩

《談國論企》中國的規模以上電力企業於２０２２年８月份的產電量，環比及同比均有明顯

加快的良性趨勢，而原煤、原油及天然氣等能源企皆保持穩定增產態勢，乃受到全國規模以上的

工業增加值、固定資產投資（不含農戶）和社會消費品零售等經濟主要指標環比回升的支持。國

務院總理李克強８月３１日主持召開國務院常務會議，強調要以促投資帶消費增就業等作為擴大

有效需求，鞏固經濟恢復基礎，料會力挺國民經濟穩中有進發展。



＊煤氣油價高減進口增內產穩供應策佳＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料顯示，各項主要能源企業在２０２２年８月份的生產

情況，普有良性的新發展，特別惹人注目的是（一）電力方面，全國發電量於２０２２年８月份

達８２４８億千瓦時，同比大幅增長９﹒９％，較７月份的升幅４﹒５％，加快５﹒４個百分點

，使１－８月份的累計發電量為５﹒６萬億千瓦時，同比增長稍為擴大至２﹒５％，基本確認止

住上半年反覆回落的劣象。

不同類型電力機構的發電情況，普見理想，尤其是賴以為主火電企業的發電量於８月份同比

增長１４﹒８％，比７月份的９﹒５％升幅多增５﹒３個百分點，為行業表現最佳者；風電發電

量則增２８﹒２％，７月份則增產２２﹒５％；太陽能發電量增１０﹒９％，上月則回落

２﹒１％；核電即使同比減少０﹒６％，比上月份的減幅收窄２﹒７個百分點；而水電減產

１１％，上月尚能增產２﹒４％。各類電力企業發電情況普見增長，甚至有明顯升幅，可在相當

程度反映出國民經濟當月的發展情況，有改善，乃不爭的事實。

至於（二）原煤的生產和進口情況：（Ｉ）原煤於２０２２年８月份的產量達３﹒７億噸，

同比增長８﹒１％，相對於７月份少增８個百分點，但１－６８月份累計生產２９﹒３億噸和同

比增長仍高達１１％，意味增速仍然相當快。但火電企業的發電量於８月份同比增長１４﹒８％

，比７月份的９﹒５％升幅多增５﹒３個百分點。

甚至（ＩＩ）煤炭的進口，由跌轉升：於２０２２年８月份的產量為２９４６萬噸，同比即

使僅增加５。％，卻扭轉７月份大幅減少２１﹒８％之況。原煤於前８進口減少，乃受於每噸進

口價期內達１０２１﹒３元（人民幣．下同）大增８１﹒２％的影響，８月份的跌轉升，顯國家

能源委員會２０２１年１０月９日提出多個以煤碳為主的節能減排政策性措施，得到落實和預期

效應：優化以煤為主的能源資源稟賦，優化煤炭產能布局，根據發展需要合理建設先進煤電，繼

續有序淘汰落後煤電。。

再看（三）原油，與原煤同樣，在國際高價之壓底下採取增自產、減進口之策：於２０２２

年８月份的（１）產量為１６９４萬噸，同比減０﹒２％，使１－８月份的累計產量達

１﹒３６９４億噸同比增長３﹒２％，比２０２１年同期的升幅２﹒４％要高０﹒６個百分點。

因國際油價浮沉於漲後高位，故（２）原油進口於２０２２年８月份達３５８１萬噸同比減

少９﹒４％，而１－８月份累計達３﹒３億噸同比要減少４﹒７％。



＊能源需求隨經濟逐步穩定提升＊



要看的更是（３）原油加工量，於２０２２年８月份達５３６６萬噸，同比即使減少

６﹒５％，但比７月份的減幅收窄２﹒３個百分點，而１－８月份累計４﹒３４８９億噸和同比

減少６﹒３％。加工原油續減的其中因由顯然是航空用燃油等需求減少，內地航空集團已發盈警

。

（四）天然氣，產量於２０２２年８月份達１７０億立方米，同比增加６﹒３％，環比增長

放緩１﹒９個百分點，連同天然氣的進口於８月份為８８５萬噸同比減少１５﹒２％，降幅比上

月擴大９﹒１個百分點，顯然受困進口價每噸３８８２﹒２元同比飆升６１﹒６％的影響。

相信中國的能源需求和產銷會持續不斷提升，因國務院總理李克強８月３１日主持召開國務

院常務會議，進一步明確指出，要以（１）促投資（２）帶消費（３）增就業等作為擴大有效需

求，和鞏固經濟恢復基礎，增長發展後勁的重要手段，更表「細化實化接續政策、９月上旬實施

細則應出盡出」。中央和地方要成立督導和服務工作組，是為快、狠、準和全的政策與策略，使

佳效迅達，此當支持能源業。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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