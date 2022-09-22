《午市前瞻》專家料大市再試穿萬八點，中海油難大升無謂追

《經濟通通訊社２２日專訊》恒生指數半日收報１８０９７，跌３４７點或１﹒８８％，主

板成交４７７﹒７９億元。恒生中國企業指數報６１６８，跌９８點或１﹒５７％。恒生科技指

數報３６６０，跌７７點或２﹒０７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報２８３﹒４元，跌２﹒６元或０﹒９１％，成交２６﹒８３億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８０﹒２５元，跌２﹒８元或３﹒３７％，成交２３﹒４５億元；美團收

報１６３﹒２元，跌４﹒３元或２﹒５７％，成交１７﹒７２億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊連敬涵：穿１８０００後反彈證明支持力度＊



美國聯儲局宣布加息０﹒７５厘，兼夾維持強硬加息路向，美股道指大跌５００點，拖累環

球股市氣氛。港股裂口低開挫穿３月低位１８２３５，開跌３６３點，開市跌勢加劇，終跌穿

１８０００點大關，低見１７９６５，但隨後吸引資金趁低吸納，即時修復１８０００點。

國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指跌穿１８０００後反彈已證

明１８０００支持力度，而且目前市場除關注美國加息外，亦正留意俄烏局勢進展，故明日亦再

有可能試穿１８０００，但預期亦會有支持力度。但若跌穿１８０００後未能企穩，支持位將下

移至１７６００至１７８００。



＊中海油不跌亦不升不宜入手＊



加息引發經濟衰退預期，隔晚油價再跌約１％，三桶油受累偏軟，但中海油（００８８３）

在油價回調期間仍穩守１０元以上。連敬涵指一方面經濟衰退預期拖累油價，但俄烏局勢引發能

源危機亦支撐油價表現，預期短期維持９０元附近上落，冬季需求增強將刺激反彈。

連敬涵指中海油於１０元附近遊走多時，跌幅不大但升幅都不大，大升空間不多故未持貨者

入手亦無謂。另外受能源危機刺激的中遠海能（０１１３８）強勢未止，盤中曾獨自升逾５％再

創新高，但隨後急速回吐。連敬涵亦建議不宜高追中遠海能，但回落至廿天線附近可以考慮。



＊加Ｐ言之尚早＊



聯儲局加息０﹒７５厘後維持鷹派預告，連敬涵預期下一次議息將維持加０﹒７５厘，並於

１２月最後一次加息０﹒５厘。而本港亦已跟隨聯儲局提高貼現窗利率０﹒７５厘至３﹒５厘，

他指市場正估計香港會否正式加Ｐ，但提到現時銀行體系結餘尚有千幾億，未有出現大規模流出

，若現時加Ｐ亦與往常慣例有所不同。（ｈｃ）

