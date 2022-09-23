《陸言堂－陳永陸》宏光半導體將步入收成期，長線可現價買入

《陸言堂》恒生指數在１８０００點出現攻防戰，主要原因並沒有改變，當中包括美國息率

前景不明朗，投資者正等待中央二十大會議後，有沒有新的政策推出等，都令到港股投資者入市

意欲不大，同時亦令恒生指數欠缺反彈的動力。



雖然投資者大舉入市買港股的意欲不高，不過仍然有一些具價值的股份，有投資者正在逐步

收集，例如富達基金在上月大手增持騰訊（００７００），又或者長實執董趙國雄以及保利協鑫

（０３８００）朱共山，近日接連宣布入股氮化鎵ＩＤＭ企業宏光半導體（０６９０８）。



除了宣布計劃入股的消息外，朱共山及家族旗下之全權信託協鑫集團，與宏光半導體簽署了

戰略合作框架協議，將成立合資子公司，推進氮化鎵（ＧａＮ）技術在充電、換電、儲能和光伏

逆變器等眾多領域的應用。



根據戰略合作框架協議，宏光半導體和協鑫集團計劃就氮化鎵功率芯片在新能源領域的應用

開展密切合作，主要包括４點：協鑫集團（或子公司）將投資宏光半導體（或下屬公司）的股權

，建立深度合作；雙方將在境內成立新能源合資公司，布局ＧａＮ芯片在新能源領域的應用，包

括但不限於充電╱換電技術及設備，儲能技術及其設施，分布式光伏逆變器等；宏光半導體將向

合資公司提供技術支持，共同開發基於硅基功率芯片及第三代半導體的應用產品；協鑫集團將基

於他們在新能源產業的領先地位及全面布局，協助宏光半導體及合資公司進入新能源產業供應鏈

市場。



繼認購股份後，宏光半導體獲得朱共山之家族信託訂立戰略合作框架協議，進一步深化雙方

合作關係，充分體現了朱共山對宏光半導體發展第三代半導體業務的重視。



雖則上半年宏光半導體的財報不太亮麗，但主要與他們的業務轉型有關，而且宏光半導體在

短短２個月內，獲得了眾多投資的青睞，除朱共山和協鑫集團外，宏光半導體最近還獲得趙國雄

在７月份增持１５０萬股，持股比例由４﹒８８％上升至５﹒１５％，這都可見宏光半導體有一

定的魅力。



事實上，宏光半導體於２０２１年先後入股了ＶｉｓＩＣ和ＧａＮ Ｓｙｓｔｅｍｓ兩家領

先企業，同時積極擴展氮化鎵技術及生產團隊，核心成員包括陳振博士及呂瑞霖等氮化鎵專家，

還成功聘請曾出任中芯國際及華虹半導體行政總裁的王寧國博士擔任非執行董事，並於去年６月

在徐州投資約１億美元建設年產８０００萬顆的氮化鎵器件項目，預計明年該項目即將投產，目

標是成為一家集工藝製造、封測及銷售於一體的ＩＤＭ企業，同時集團將布局手機快充、汽車充

電、儲能和新能源等應用領域。



經過近２年的「極速」布局，宏光半導體在氮化鎵功率半導體和新能源賽道領域已經建立了

較為突出的優勢，而近日與協鑫集團「聯姻」，宏光半導體有望獲得更為迅速的發展，並在風、

光、儲、配電等領域實現新的突破，加上市場對高科技的半導體產品需求殷切，以及國策的推動

，預計宏光半導體將步入收成期，現價值得買入作長線投資。《獨立股評人 陳永陸》



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