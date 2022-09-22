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22/09/2022 15:26

《股海恒言－葉澤恒》內地天然氣產業鏈有擴展空間

　　《股海恒言》內地近年致力改善環境污染問題，除了鼓勵發展及使用可再生能源外，亦支持
使用污染量較低的能源，例如天然氣。內地天然氣儲存量雖大，但仍需要透過進口以滿足需求，
故進口設備及鋪設管道仍具拓展空間，故有利內地天然氣產業鏈的發展。
　
＊內地對天然氣需求持續增長＊
　
　　根據中國國家能源局發表的《中國天然氣發展報告２０２０》及資訊供應商前瞻產業研究院
分析，內地天然氣消費量按年升４﹒３％至３２００億立方米；２０２０年天然氣佔內地能源總
消費比率為８﹒１％，位居主要能源消費佔比的第三位。根據「十四五」規劃及能源統計商睿咨
得能源（Ｒｙｓｔａｄ　Ｅｎｅｒｇｙ）的估計，預料２０２１至２０２５年內地天然氣需求將
年均增長６﹒３％至４４００億立方米，主要用作居民生活及供應暖氣之用。
　　另外，去年內地出現較大規模限電問題後，目前正積極推動以天然氣發電。自去年第四季起
，內地批准的燃氣發電項目明顯增加。根據北極星電力網及電力項目網的統計，今年以來內地共
約１６個燃氣發電項目獲批准，累計合共接近１５００萬千瓦。由於今年內地受多項因素影響，
令電力供應不足，預料內地將以其他供應穩定及潔淨的能源發電，而天然氣是其中選項。
　
＊內地將擴大接收進口天然氣的設備能力＊
　
　　根據中國國家能源局的數據顯示，內地今年上半年的天然氣產量按年增長近８％至１１２０
億立方米，消費總量為１８２４億立方米，反映內地的天然氣仍然供不應求。中國國家發改委（
發改委）在「十三五」規劃期間，把天然氣接收站的接卸能力，由２０１５年的４２００萬噸╱
年，升至２０２０年的７９００萬噸╱年。同時，進口天然氣量由１９００萬噸╱年，升至
６９００萬噸╱年，令天然氣站平均使用率，由２０１５年的４６％，大幅升至２０２０年的
８７％。若內地對天然氣的使用量持續增加，預料需要在沿海城市設立更多天然氣接收站，對行
業發展帶來支持作用。
　
＊預料內地需要進一步拓展天然氣管道鋪設＊
　
　　內地在「十三五」期間，天然氣管道長度由６﹒４萬公里，逐步增加至近１１萬公里。根據
發改委早前公布的「『十四五』現代能源體系規劃」，內地將延長天然氣、石油管道及相關建設
，以便令內地油氣管網規模由２０２０年的１７﹒５萬公里增至２１萬公里。而中國與俄羅斯在
能源及貨幣交易上的關係日趨密切，預料內地將會向俄羅斯增購天然氣，並計劃擴建連接管道，
對內地天然氣管道鋪設有幫助。
　
＊內地將擴大地下儲氣庫的規模＊
　
　　內地天然氣地下儲氣庫存量由２０１５年的５５億立方米增加至２０２０年的２１０億立方
米，地下儲氣能力佔內地天然氣消費量由２０１５年的不足３％，升至２０２０年的６﹒４％。
根據「『十四五』現代能源體系規劃」，估計內地的儲氣能力到２０２５年將增加至５５０－
６００億平方米，佔天然氣總消費量約１３％。
　
＊總結＊
　
　　隨著內地對環境保護要求提升，使用潔淨能源屬重要選項，而天然氣能提供可靠及清潔能源
。同時，內地對天然氣的需求持續增加，由進口到管道運送，以至地下儲氣，都有相當發展空間
。因此，預料天然氣產業鏈具相擴展潛力。
　
資料來源：中國國家能源局、睿咨得能源、北極星電力網、電力項目網、中國國家發改委
《工銀亞洲證券業務部分析員　葉澤恒》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與內地天然氣相關股份＊
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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