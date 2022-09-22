【新冠肺炎】澳門旅遊局料國慶黃金周旅客無大增幅，冀平穩上升

《經濟通通訊社２２日專訊》澳門旅遊局傳播及對外關係廳廳長劉鳳池在記者會上表示，近

期內地疫情反覆，內地居民外出旅遊有保留，因應「十一」黃金周，旅遊局將繼續宣傳工作，加

大網上宣傳，預計雖然沒有大增幅，希望有平穩上升的旅客數字。



＊港澳貨船船員回澳黃碼三日＊



被問及港澳貨船工作人員回澳後黃碼三天措施何時調整時，澳門衛生局傳染病防控處處長梁

亦好稱，相關措施是為避免貨船工作人員與香港人員、貨品接觸，盡量減少感染風險。早前有船

員受感染，當局重新審視了整個防疫環節，力求有人感染後，對社區風險降至最低。亦有考慮平

衡船員的生活需要，按道理他們曾到香港入境澳門是需要醫觀，因屬於澳門居民生活必需的工作

而豁免，但仍要有措施減少對社區的風險。明白對他們的生活帶來一定影響，船員休息期間會解

除黃碼，變為綠碼。

梁亦好解釋，現時經港珠澳大橋來澳人士，由於已在香港接受核酸檢測並結果呈陰性，故到

大橋澳口岸後毋須再進行核檢，而是直接入住醫觀酒店，省卻在口岸等待核檢結果的時間。



＊暫無澳珠進一步寬關措施＊



另外，出席同一記者會的治安警察局行動及通訊處處長馬超雄表示，暫未有珠澳再進一步寬

關措施，如有將適時公布。

新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，昨日澳門沒有新增確診病例，自２０２０年以來累計

７９３例確診；自２０２０年以來累計出院７８７例。（ｃｌ）

