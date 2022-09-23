《缸邊隨筆－石鏡泉》鮑鷹？

《缸邊隨筆》鮑威爾鷹言一出，美股立跌，港股亦跌出十年低位，故不能不先講講，人匯下

文要推至下周一才講。



鮑威爾鷹言對炒友言有何要注意？



（１）注意一：ｋｎｅｅｊｅｒｋ ｒｅａｃｔｉｏｎ



歷史證明，議息會後的宣言，只會為大市帶來一時（往往是一日）的反射式反應，此即昨晚

（２２日）及今晚美股有望回升。



（２）注意二：鮑鷹了



昨文指出，市場已預期加息０﹒７５厘，故這是ｎｏｎ－ｅｖｅｎｔ。但市場要留意點陣圖

會否升息了。結果，果如是。



高盛的淡倉殺戮圖，顯示未有議息結果前，美股先跌。一到加０﹒７５厘時，消息證實，淡

友便被挾，市升。到鮑威爾出鷹聲，市再跌。



（３）注意三：升息預期高了



美儲局的點陣圖，今時儲局官員估聯邦基金利率會較今年６月時他們所估普遍升了約１厘。

重點是今年１２月時，息會升至４﹒４厘，明年首季會升至４﹒６厘（之前估是只升至３﹒６厘

）。



最重要的是，鮑威爾之前話加息不一定會引來經濟衰退，今時改口，話加息可能會帶來經濟

衰退，原句是：



Ｔｈｅｒｅ ｉｓｎ＇ｔ ａ ｐａｉｎｌｅｓｓ ｗａｙ ｔｏ ｇｅｔ

ｉｎｆｌａｔｉｏｎ ｂｅｂｉｎｄ ｕｓ﹒



要有痛，就是經濟衰退了，有幾痛？難估。



＊今次加息注意六點＊



對於今次加息，另有幾點要注意：



１。這個７５點子息仍未被市場全消化，這不是指股市水平，而是指市場的流動性；



２。美儲局會於９月縮表９５０億，對美市場的流動性的影響，待看；



３。加息是否真能遏到通脹，筆者認為不能遏到這次的美國通脹。原因？



今時以年比蔬果漲９﹒４％，禽肉漲１５﹒９％，奶品漲１６﹒２％，穀物類漲１７﹒４％

，油類漲２１﹒５％，加息能使這些物價降下來？



４。美債的孳息曲線已見到拉平



反映市場已預期加息使債息市場安心，孳息曲線倒掛就有危機。拉平了，到再回至上升態勢

，就有望經濟危機可平息。



５。兩年期息升最急



因為美儲局加息最猛的時期就是在最近兩年。



６。美儲局謂以後加息途徑看數據



目前重估數年後的美經濟數據，可以見到２０２４年美國ＰＣＥ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ和

Ｃｏｒｅ ＰＣＥ ｉｎｆｌａｉｔｉｏｎ始可回至２﹒３％，而在２０２３年則仍各在

２﹒８％和３﹒１％。如美儲局認為美通脹率要回至２％才可收手不加息的話，則由今時至

２０２４，美國仍是處個加息期，這會帶動環球息口市場高企，投資者不可不察。



但美儲局能否只一心遏通脹，而不顧其他？不可，這個稍後談。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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