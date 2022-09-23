【美鷹加息】信銀國際及大新上調最優惠利率０﹒１２５厘

《經濟通通訊社２３日專訊》信銀國際宣布，上調港元最優惠利率０﹒１２５厘，由

５﹒２５厘調整至５﹒３７５厘；而港元儲蓄利率亦有所調整，由下周一（２６日）起生效。

大新銀行亦宣布，由下周一起港元最優惠利率將由年利率５﹒２５厘上調至５﹒３７５厘，

而港元儲蓄存款年利率將由０﹒００１厘調整至０﹒１２５厘。（ｂｉ）

