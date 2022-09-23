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23/09/2022 19:10

【美鷹加息】信銀國際及大新上調最優惠利率０﹒１２５厘

　　《經濟通通訊社２３日專訊》信銀國際宣布，上調港元最優惠利率０﹒１２５厘，由
５﹒２５厘調整至５﹒３７５厘；而港元儲蓄利率亦有所調整，由下周一（２６日）起生效。
　　大新銀行亦宣布，由下周一起港元最優惠利率將由年利率５﹒２５厘上調至５﹒３７５厘，
而港元儲蓄存款年利率將由０﹒００１厘調整至０﹒１２５厘。（ｂｉ）

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