《真知灼見－溫灼培》三大央行議息各有行動

《真知灼見》昨天除了聯儲局還有三大央行議息，分別是日本央行、瑞士央行及英倫銀行。

他們各有不同行動值得大家關注。



＊日央行干預市場＊



先看日央行，議息會後該行宣布維持所有貨幣政策不變，表明會繼續保持寬鬆的貨幣政策。

由於日央行的行徑異於全球主要央行的加息取向，議息會後所見日圓匯價一度跌穿１４５兌１美

元，低見１４５﹒８９（據路透社數字）。之後為免日圓匯價過弱，日央行在市場上作出干預，

成為自１９９８年來，即２４年來首次干預，並把日圓匯價一度抽上１４０﹒３４兌１美元，上

下波幅達到５００多點。而今早所見日圓匯價報１４２﹒２６兌１美元。日央行的干預料只能短

暫對日圓匯價帶來支持。日央行一天不改變其寬鬆的貨幣政策，料日圓弱勢難改。尤其當聯儲局

不斷加息，使美國１０年國債孳息率攀上３﹒７１１８％，與日本同年期債息只有０﹒２５％的

差距不斷擴大，這使日圓成受的壓力實在不少。



＊瑞士７年來終擺脫負息＊



至於瑞士央行會後則宣布加息７５基點，把其官方息率由負０﹒２５％推上正０﹒５％水平

，正式擺脫了負息行列。瑞士央行維持負息已有７年半之久。在記者會上，瑞士央行行長表明，

該行有繼續加息的需要，但就沒有給予市場一個明確的加息時間表。另外該行亦表明會繼續在市

場上干預瑞士匯率以降低瑞朗的過度升值。按利率期貨價格變化顯示，市場估計瑞士央行於１２

月１５日議息會再加半厘，機率有九成多。不過，議息會後瑞朗匯價不升反跌，主要是因為加息

幅度不及市場預期的１厘水平，加上歐元弱勢也拖累了瑞朗兌美元的表現。



＊英倫銀行揚言加息經濟衰退也在所不惜＊



最後回觀英倫銀行。如預期，於議息會後英倫銀行宣布加息半厘，把其息率推上２﹒２５％

水平。在其聲明中英倫銀行指，為對抗高通脹該行會繼續加息，就是導致經濟衰退也在所不惜。

現市場估計，於第三季英國經濟將出現０﹒１％負增長。由於當地第二季經濟已見收縮，倘第三

季經濟同時下降，屆時在經濟學上英國將出現衰退。從利率期貨市場價格變化顯示，現市場估計

於１１月３日議息會，英倫銀行再加息半厘機率為共識。就英鎊匯率走勢所見，加息並沒使英鎊

走強，相反擔心加息會不利於英經濟發展英鎊維持弱勢。今早（２３日）於亞洲市場，英鎊報

１﹒１２６美元或８﹒８４港元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵

：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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