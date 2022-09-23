《投資原理－陳榮達》市場波動加劇下宜聚焦價值投資策略

《投資原理》美國聯儲局連續三次議息會議上將利率調高７５個基點，市場普遍預期局方將

會繼續加息直至通脹回落至合理水平，美國的衰退風險正持續上升。利率不斷攀升，美國兩年期

國債孳息率漲至超過４％，創２００８年以來新高，對環球股市表現構成壓力。然而，參考美國

歷史上的加息經驗，ＭＳＣＩ價值指數的表現均較增長指數理想，截至本周一（１９日）止今年

以來，前者跑贏後者約１４％，反映在波動市況下，價值投資策略應可提高組合防守力。



＊全球正面臨周期性通脹壓力＊



今年初起一連串的地緣政治事件出乎意料升溫，尤其是俄烏緊張局勢，令原材料及糧食價格

居高不下，成為全球通脹最重要的幕後推手。事實上，聯儲局去年曾多次表示，高通脹只是暫時

性現象，但隨著局方正以有史以來最急促的步伐調高利率，反映局方明顯低估了通脹程度。雖然

油價已由俄烏衝突初期的高位回落，通脹按年漲幅可能在未來幾個季度回落，但通縮不太可能是

各國央行必須再擔心的問題，全球可能會面臨更頻繁的周期性通脹壓力。這對利率產生深遠影響

，因為全球出現負利率及量化寬鬆的可能性接近零。

無可否認的是，地緣政治緊張陰霾下，投資者正面臨前所未有且相當複雜的市場環境，鑑於

緊縮政策可能較預期更長及更強硬，要取得穩定的投資回報將較以往變得困難。為減低市場波動

所帶來的衝擊，在資產配置上可以價值投資作為主要策略。隨著貨幣政策回復正常化，資本成本

相對提高，意味著投資者將要求更高的股票風險溢價，而整體估值較低、業務發展穩定、具持續

競爭優勢與強勁的定價能力，以及具有可持續的現金流的價值投資對象則開始備受資金青睞。



＊加息周期下價值股更具吸引力＊



參考歷史數據，２００３年１月至２００７年８月的加息周期期間，聯邦基金利率升至最高

的５﹒２５％，ＭＳＣＩ價值指數進帳８８％，較增長指數表現高出１７個百分點。同樣地，

１９９２年９月至１９９５年６月及１９９８年１１月至２０００年１２月之兩段加息周期，價

值指數分別跑贏增長指數約１５及１２個百分點。今年３月開始，聯儲局正式進入貨幣緊縮時期

，並已五次調高利率水平，截至本周一止，價值指數今年以來累漲１４％，增長指數則下滑逾兩

成，兩者表現明顯有別。

與以往不同的是，今年的加息周期伴隨著更高的經濟衰退風險，聯儲局於本周三（２１日）

大幅下調今年經濟增長預測至僅０﹒２％，遠低於之前預測的１﹒７％，２０２３年及２０２４

年經濟增長預測亦分別調低至１﹒２％及１﹒７％，更預期通脹最快在２０２５年始回落至２％

的目標。考慮到經濟環境有可能更加不穩，投資者應適時調整投資組合，部署防守性較高的價值

型股份以對沖市場風險。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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