《品中資－羅國森》滿街平股幾時可買？

《品中資》在加息和加息預期的陰霾下，恒生指數昨日跌穿了今年３月的低位，當時恒指的

即市低位是１８２３５點，而昨日的即市低位是１７９６５點，收市報１８１４８點，兩個指數

都低於３月時的低位。

昨日是美國今年以來第五次加息，幅度仍然是上次的０﹒７５厘，令到聯邦基金利率升至

３－３﹒２５厘的區間，也是２００８年以來最高水平。

今年以來，聯儲局已經累積加息３厘，但聯儲局的點陣圖顯示，今年餘下的兩次議息（１１

月１－２日和１２月１３－１４日），好大可能會合共再加息１﹒２５厘，令到聯邦基金利率升

至４﹒２５厘之上。而且，明年仍有可能加息，這就成為昨日港美兩地股市再跌的原因。

２０１５年的加息周期，聯儲局歷時３年，共分９次，每次不多不少的，都是０﹒２５厘，

合共才加息２﹒２５厘（聯儲局所加的是聯邦基金利率（Ｆｅｄｅｒａｌ Ｆｕｎｄ

Ｒａｔｅ））。但今個加息周期只花了半年，便已加息５次，合共３厘。而且，正如剛才提到，

加息周期似乎還未結束。

由此可見，今次加息周期的「殺傷力」，實在非同小可。回顧今次加息的原因，核心當然是

通脹高企，而通脹高企的背後原因是供應失衡，導致物價飆升，尤其是資源價格。而供應鏈失衡

的主要原因當然是疫情，此外就是俄烏戰爭。

另外，美國經歷了幾年的量化？鬆貨幣政策後，也需要逐步縮表和收水，收緊銀根自然會推

升市場利率。無奈地，這一切事情都在同一時間發生，所以，利率上升的幅度和速度都超乎市場

最初預期。



＊疫情受控戰事升溫＊



幸好，全球疫情在某程度上已經受控，因為疫苗面世，加上已有不少人染疫（幸好最新的

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒傳染性雖然高，但嚴重性大大降低），即是人工和天然的免疫屏障已經

築起來，令大部分國家開始放？防疫政策，加速經濟活動的復常。

但俄烏戰爭歷時半年多，目前不但沒有停火跡象，反而有升級之虞，因為俄羅斯總統普京宣

布局部動員（等於徵兵），似乎要為長期作戰做準備。他甚至揚言不惜發動核戰，保衛國家。這

就令人擔心，俄烏戰事對全球經濟的打擊，中短期來說都不會結束。

至於美國的縮表和收水行動，或許有機會因為經濟惡化要稍為放慢，但方向上始終會收緊，

令到熱錢紛紛離開新興市場，重回美元資產。相對地，非美元資產都要繼續下跌。

另一方面，近來中美在經濟上的交鋒仍然是外弛內張。繼早前的晶片法案，明顯打壓中國的

半導體工業發展外，上次提到的鼓勵發展本地生科技術，即使不是衝著中國而來，也明顯籠罩著

保護主義色彩。環球經濟從過去的全球化，一下子走了回頭路，回歸本土化，這對企業發展並非

好事。

至於中國方面，在疫情反覆，但防疫措施趨緊的情況下，經濟滑波也是意料中事。而內房企

業的債務危機又未見消除，令到政府推出的各項刺激經濟措施，成效未能彰顯。

無論以恒生指數或國企指數計算的大市，雖然年初至今的跌幅只有兩成半左右，但個別股份

的跌幅，動輒都達三至四成，個別跌幅更逾七成。以股王騰訊（００７００）和阿里巴巴

（０９９８８）這兩隻科技龍頭為例，年初至今的跌幅都逾三成，騰訊更接近四成。

而我在本欄有推介的碧桂園服務（０６０９８）（下稱碧服），年初至今的跌幅竟高逾七成

，實在始料不及。至於上期品評的藥明生物（０２２６９，下稱藥明），跌幅也近五成。我另一

隻推介的贛鋒鋰業（０１７７２）（下稱贛鋒），跌幅已算克制，但也跌近三成。



＊鎖定３隻增長股低吸＊



撇開這些中資股，連港交所（００３８８）這隻本土的，也是獨家的「主場股」，今年以來

也要跌近四成，市況之差可想而知。

但股市從來都是各走極端的，不是超買就是超賣。今次我好肯定，部分股票已經超賣了，但

問題是，已經是時候入市嗎？換句話說，現在是滿街平股，但你是否夠膽現在就去執呢？！

正如上文所說，以美國為首的西方國家，加息周期應該還未完結，因為通脹仍未受控。因此

，無論股份有多便宜，似乎仍然要忍手，因為現在可能仍處於熊市之中，而熊市的特點就是股價

反覆向下，一浪低於一浪。它不會急挫，只會慢慢陰乾，當中也有反彈，令人錯覺市況已經逆轉

。

在我上面提過的超賣股份，我會鎖定碧服、藥明和贛鋒，因為這３隻股份不但有盈利，而且

高增長，估值本來是過高的，但經過今年以來的急跌，已經由過高變成過低，但入市時機就要看

息口見頂的訊號了。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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