《雷鳴天下－雷鼎鳴》中美博弈新招紛呈

《雷鳴天下》這兩個月發生的一連串事件，對我們了解未來１０至２０年中美博弈的策略有

很大的幫助。



第一件事是８月２日佩洛西竄訪台灣。我以前已經說過，她的訪台，不見得符合白宮的戰略

。美國政府經過多次評估後，已判斷一旦台海出現戰爭，就算有美國參戰，台灣也會守不住。所

以對美國而言，上策是賣些軍火給台灣，美軍最好不要真正捲入，若是協防，做些訓練工作，隨

時離開不要傷亡便是。美國要打的是持久戰，利用一切辦法拖中國發展的後腿，所以要把中國塑

造為打第一槍的挑釁者，以利說服西方國家一起制裁中國。若只得美國制裁，效力有限。



但佩洛西的訪台，本身便是先挑釁，中國就算有激烈的行動，也只能被視作對美國挑釁的回

應，白宮不想中國有此機會，所以不見得認可佩洛西鹵莽的行為。可是，畢竟事情還是發生了，

這幾乎即時被中國抓住機會，讓她演習計劃了多時的海空包圍台灣行動。這個演習便是第２件事

，它震驚了美國，她的軍事將領，可輕易從中國發射的導彈的落點、速度等計算出它們的精準度

與打擊範圍，中國是故意示警的。從包圍的勢態看來，將來實現收回台灣時，中國的策略應大致

上是用「北平模式」，包圍禁運逼降，以減少台灣人民的傷亡，避免製造仇恨，但美國也許希望

雙方打得愈激烈愈好，最好還有巷戰，只是台灣人民戰意不高，美國算盤未必打得響。



＊美自殘本土芯片創新發展＊



第３件事是拜登在８月９日簽署了《芯片法案》。此法案動用了５２７億美元去鼓勵芯片商

撤回美國生產。這是典型的工業政策，亦有遏制中國芯片發展的圖謀在內。美國芯片商在國外生

產，原因是美國本土成本太高，並無比較優勢。但美國政府靠派錢能否補償到她過高的生產成本

？我不表樂觀。更可能出現的情況是，一些效率不高的芯片商見到政府派錢，會千方百計跑來分

錢，這５２７億中，冤枉錢一定不少。本來美國芯片生產的模式是美國本土用大量資金搞高端設

計，然後要台積電等外國公司代工，所產的高端或尖端芯片可自用，可賣給外國。若美國再實施

對中國的芯片禁運，《芯片法案》便可謂病急亂投藥。根據美國「半導體工業協會事實簿」

（ＳＩＡ Ｆａｃｔｂｏｏｋ ２０２２）的數據，總部在美國的半導體公司，２０２１年在中

國的市場份額是９６０億美元。假如中國市場沒有了，美國便要少近９６０億的收入。這一年美

國用在芯片的研究開支是５０２億美元，若收入少了這麼多，研究開支必須大幅減少，這便會使

芯片的創新發展停滯起來，更易被中國追上。



此種工業政策與禁止輸出芯片到另一國家的政策，長遠對美國不利，但短線或可起到一點政

治作用，況且用總額５２７億的一次性補貼，哪能抵得上每年最高可損失９６０億的市場？美國

政府真的是失了方寸。



第４件事是９月１４日美國參議院外交事務委員會通過了《２０２２年台灣政策法案》，但

尚要通過參眾兩院及總統簽署才能立法。此法案把台灣視為與非北約盟友擁有同等地位，綠燈一

開，美可對台售賣更多軍火。若中國攻台，美國也可制裁中國的金融機構及包括習近平在內的相

關中國官員。美國實質上是把「一個中國」原則掏空了。



＊上合成員國佔歐亞面積６５％＊



中國對美國此招的反應相對低調，我相信她看通了這法案內容實則上是虛的，只是意圖刺激

中國。美國若要賣軍火給台灣，有沒有這法案都可這樣做。制裁習近平及相關官員？若台海打將

起來，中美成為敵國，這些制裁豈不變為笑話？中國愈低調，愈反映她對台已訂定了戰略，不會

被美國刺激到。



第５件事是習近平外訪，到中亞開「上海合作組織」會議。一看嚇一跳，「上合組織」共有

９個成員國、３個觀察國和９個對話夥伴。這９個成員國包括了中、俄、印度、伊朗等充滿戰略

意味的大國，９個國家總面積佔了歐亞大陸總面積的６５％，若把其他希望也能加入的國家（如

土耳其、沙特阿拉伯等）都算在內，面積更達歐亞面積的７６％，這些國家包含了中國這世界第

一的工業大國，及天然資源豐富、核武眾多的俄羅斯，又包括中東的產油大國，連北約成員土耳

其也可能加入。網上流傳一張習近平、普京與穆迪３人將手放在一起微笑的照片，又有一張眾多

總統共聚一堂談笑風生的照片。



美國一直想世界視中俄為敵，看來只在佔世界人口１２％的美西世界有點效果，在別的地方

十分失敗。我們也可看到，中國走的是下圍棋式的長遠部署，一早便低調地布了此局，在這些國

家中，經濟內循環已可活得不錯，不怕對抗美國。



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）

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