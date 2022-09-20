《股林淘金－林家亨》合併後變回「蚊股」，麗年未來等派息

《股林淘金》恒指之前幾個月跌跌不休，在美國加息壓力下一波比一波走低，上周五（１６

日）已見半年新低。中國的利好消息始終補不到大市跌幅，無論是大市值，中市值，小市值的股

份也跌過龍，接下來大市處於觀望狀態，偶然有一些消息便可能引發一些較大的升幅。最近有間

公司適逢由「仙股」變身「蚊股」，重新上路。



上周五，從事電子產品設計及生產的麗年國際（０９９１８）合股成功，正式以１﹒７元價

位元左右交易（直至今年１０月２１日使用臨時股份代號：（０２９６０）。這家由主席兼任行

政總裁朱慧恒入主的創辦公司，２０２０年上市後業務動作不少，今次股權改動是第一次，之後

每手交易費用大概幾千元，符合了散戶購買習慣，也是與當等上市時差不多的水平。



對於麗年這類持大股權（朱慧恒目前持股６３％）的企業來說，領導者的個人的光環最重要

。朱氏兼顧雙重身份的管理者所採取的行動就能反映企業的走向。回看麗年上市後在疫情的打擊

下，朱慧恒積極開源節流，不僅訂單增加、廠房增加，融資成本、資本開支也在同步節省，換來

的成果就是最終可以扭虧為盈。



公司一直保持穩健的現金水平之餘，也連續兩年派息。換句話說，這是真正做到「為股東爭

取最大回報」的體現。當然，這也是他作為大股東的一個必然追求，明年３月相信能保持至少三

四成的派息比率。



麗年在上市前的收入為１０億的水平，從最近中期報告來看，收入方面已經回到健康的水平

。至於利潤方面，上半年賺３５０萬，根據公司往績，實現三四千萬的利潤才算是合理。因而推

斷，公司目前股價可能被低估，若成交量恢復正常後，未來股價中、長線應可重回３元以上。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理林家亨》



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