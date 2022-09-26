《盤後部署》恒指尚未收復萬八關，金沙上破橫行頂強勢可續？

《經濟通通訊社２６日專訊》來到９月最後一個星期一，恒指低開１５１點，報１７７８１

。早段走勢向上，指數曾經上升逾１４０點至１８０７７，臨近早市結束前仍然報升。恒指半日

升３０點，報１７９６４。不過，恒指午後再次下跌，跌幅曾擴大至逾２００點。跌至

１７７２７後才稍為好轉，但最終未能收復１８０００關。

恒指收報１７８５５，跌７８點或跌０﹒４４％，主板成交１０４３﹒５４億元。國企指數

報６１３７，升２３點或升０﹒３８％。恒生科技指數報３６４７，升５７點或升１﹒６１％。

內地股市下跌。上證綜合指數報３０５１，跌３７點或跌１﹒２０％，成交２９３５﹒３６

億元人民幣；深證成份指數報１０９６２，跌４３點或跌０﹒４０％，成交１６７７﹒２４億元

人民幣。



＊美團升幅與成交不配合＊



科技股方面，重磅藍籌股ＡＴＭＸＪ當中，美團（０３６９０）今日的升幅較大，達

４﹒４９％，收報１６７﹒５元。計及今日在內已連續三個交易日在１６０元附近爭持，而

１６０元附近亦是８月１６日的低位。再看美團今日錄得４﹒４１億元資金淨買入，相信有不少

投資者在１６０元附近吸納，令股價今日有顯著反彈。

不過，美團今日的成交額為３４﹒１９億元，較９月２２日增加１３﹒６７億元，低於５日

平均的２４﹒６１億美元，成交與升幅不太配合。此外，美團上周五的９日ＲＳＩ為３０，股價

的９日ＲＳＩ自今年４月開始跌至３０附近時都會反彈，今日美團能報升，不排除只是技術性反

彈，並不代表美團已轉勢。

始終目前大市的成交仍弱，資金持續外流，美團短線料維持窄幅上落格局，下一重阻力料在

２０天線，目前為１７４元。



＊金沙反彈料受制２２元＊



澳門政府表示，與中央開會後，決定恢復內地旅客赴澳的旅遊電子簽注及旅行團，預計需要

１個月時間籌備，意味１０月底或１１月初才會落實。

濠賭股今日造好。金沙（０１９２８）大漲１５﹒６５％，收報２０﹒４元，為表現最佳藍

籌股。金沙今日錄得１７﹒５６億元成交，較５日平均的３﹒３１億元成交大幅提升，巨額成交

帶動金沙股價展現強勁升勢，並進一步突破年初開展的橫行區，下個阻力位料在２１﹒８至２２

元。

另一隻濠賭股銀娛（０００２７）今日升７﹒１８％，收報４７﹒０５元。銀娛成交額

１６﹒２１億元，同樣較５日平均的３﹒６億元大幅提升。股價曾衝高至４８﹒７元，但最終在

日線圖出現長上影線，而股價此前在５０元附近屢次遇上阻力，相信短期不太容易衝破５０元關

，持貨者現階段宜先食胡。（ｅｒ）

