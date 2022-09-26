《窩輪豪情－梁業豪》港股已跌至嚴重超賣水平

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能源

業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為中銀香港

（０２３８８）、中移動（００９４１）與恒生銀行（０００１１），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首

選騰訊（００７００）、港交所（００３８８）與港鐵（０００６６）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源業與綜合企業。此外，恒生

綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中銀香港、恒生銀行與中移動，可用

作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時

應參考的股份，則宜首選騰訊、港鐵與阿里巴巴（０９９８８）。

看過上周五（２３日）收市時的港股主要指數圖表後，相信大家都會認同，全期市況皆屬顯

著向淡。於淡友大戶完全控制大局的環境下，好友當然須要多作退守。然而，於港股已跌至嚴重

超賣的水平時，筆者認為，進取者可以開始耐心捕捉轉角市的出現，但初期只宜小注怡情，切勿

過度造好。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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