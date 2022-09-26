  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/09/2022 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》港股已跌至嚴重超賣水平

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能源
業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為中銀香港
（０２３８８）、中移動（００９４１）與恒生銀行（０００１１），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首
選騰訊（００７００）、港交所（００３８８）與港鐵（０００６６）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源業與綜合企業。此外，恒生
綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中銀香港、恒生銀行與中移動，可用
作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時
應參考的股份，則宜首選騰訊、港鐵與阿里巴巴（０９９８８）。
　　看過上周五（２３日）收市時的港股主要指數圖表後，相信大家都會認同，全期市況皆屬顯
著向淡。於淡友大戶完全控制大局的環境下，好友當然須要多作退守。然而，於港股已跌至嚴重
超賣的水平時，筆者認為，進取者可以開始耐心捕捉轉角市的出現，但初期只宜小注怡情，切勿
過度造好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話26/09/2022
【虛幣世界】市場續消化加息，加密貨幣微跌
人氣文章財經熱話26/09/2022
【陶觀天下】聯儲衝擊信心　日本干預匯率
人氣文章財經熱話23/09/2022
金管局放寬壓測要求　500萬貸款額入市門檻降一成
人氣文章香港要聞23/09/2022
【新冠肺炎】入境檢疫放寬至「0+3」　快測取代核檢
人氣文章財經熱話23/09/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》領展中標安達臣地皮有利長遠發展　可作中長線部署
人氣文章中國故事23/09/2022
《神州經脈》滬指周挫1%跌至四月低　人幣跌勢未止即期穿7.1
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金