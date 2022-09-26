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26/09/2022 09:10

【虛幣世界】市場續消化加息，加密貨幣微跌

　　《經濟通通訊社２６日專訊》上周五（２３日）美股持續下挫，市場繼續消化加息之相關消
息，由於市場對於美國通脹問題仍不樂觀，加上美股快將進入技術性熊市，日圓再創低位等因素
，都令加密貨幣偏好減弱，過去２４小時比特幣輕微下挫，並處於１９０００美元以下之位置，
而以太幣則跌穿１３００美元水平。
　　另外，據外地媒體引述消息指，最近流行於幣圈的說法是「一枚比特幣就是１枚比特幣」。
這種觀點想表達的是，比特幣的價格是多少並不重要，因為供給是固定的，從理論上講，將會在
長期內起到支撐價格的作用。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１８７９８﹒３３元（美元．下同），跌０﹒０６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２９５﹒５１元，升０﹒０７％；艾達幣報
０﹒４４５６元，跌０﹒１３％；瑞波幣報０﹒４９３３元，升０﹒３５％。（ｕｌ）
　
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