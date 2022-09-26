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即市新聞

26/09/2022 11:05

《真知灼見－溫灼培》歐洲政局不穩，美元受惠

　　《真知灼見》今個冬季，歐洲料不單要面對嚴峻的能源危機，更可能要面對從意大利引爆的
債務危機。
　
　　聯儲局不單已連環加了三次７５基點息率，更從點陣圖中暗示今年餘下的兩次議息會（１１
月３日及１２月１５日），還有機會再加一次７５基點。從中多少反映出聯儲局對通脹的憂慮及
對打擊通脹的決心。現在七大貨幣中，除３﹒２５％的加元息率以外，處於３％－３﹒２５％範
圍的美息便是最高息貨幣。假使於上周議息會聯儲局點陣圖中所顯示的加息步伐正確，這樣相信
到１１月美息將會是七大貨幣中最高，這會是首個支持美元因素。
　
　　回觀歐洲，今天（２６日）稍後就周日（２５日）的意大利大選將有結果。如無意外，大熱
的極右翼「兄弟黨」將會勝出。料其將會招攬「聯盟黨」及「力量黨」組成新政府。這三個黨都
屬疑歐派，即反對歐洲一體化，在理念上與歐盟是相違背。另方面，意大利擁龐大債務這是眾所
周知，其債務與ＧＤＰ比率約高達１５０％較美國要嚴重。意大利政府現主要靠借新債還舊債形
式運作。其具指標性的１０年國債孳息率得以於４﹒２％的相對低水平，主要是靠歐央行給予支
持。現市場擔心，當歐元區整體經濟已因能源危機而轉弱，倘踏入冬季如俄羅斯繼續停止輸出天
然氣料歐洲的經濟狀況就只會更差。這時候，如意大利新政府的理財能力又不及卸任的總理德拉
吉，而歐元區的整體經濟又轉差，隨時歐央行可能會無力挽救意大利，並引爆新一輪的歐債危機
。這正是現時市場憂慮所在，也解釋近期歐元跌的原因。歐元作為美元以外最大貨幣，歐元弱即
美元強。料美匯指數下一目標１１６指數點。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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