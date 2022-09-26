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即市新聞

26/09/2022 10:27

《每周華語－黃溢華》地緣政局更見不肯定性

　　《每周華語》地緣政局急速惡化，仍有化解的機會，但本周第三季完結，相信美國的大中小
企業面對年底聖誕檔期，即使疫情看似向好一點，但央行不停加息及歐洲形勢吃緊，左右經營全
局。
　
　　冬季來臨在即，歐洲及不少國家面對電力價格飛升，即使各國政府努力利用不同政策壓低人
民的取暖支出，推升通脹；不幸上周見地緣形勢升級，相信巿場焦點同時放在通脹預期╱息率政
策及地緣因素。潛在「戰局」升級，推動價格上升。不只是歐洲的事情，全球都被捲入不確定的
世界。由基本糧食、供應鏈及投資╱營運都起了巨大的變化，因而企業決策者只好忍耐地去應對
。今時今日，步入第三季即將完結，股巿壓力日大，而央行不希望加息仍須全面加息。「ＱＥ」
年代可能一去不復返，但加息「壓」通脹可能要一年半載才有一些成效。
　
　　通脹上升急，因素多多。其中地緣因素日見複雜！今天「打仗」，看似不合理，小地區「爭
持」巿場尚可接受，一旦大國大打出手，甚而正式成為大規模的地域「爭持」與非傳統的武備出
籠，那麼世事便大變，巿場會有極大的波動：運輸及生產必大受打擊，全球企業的「全球化」模
式必然開大倒車。上周已有日本大企業明言２０２３年旗下產品大幅加價。由晶片到基本材料都
不斷見價格上升：看似停不了。
　
　　當然，如果大國「講和」，各讓一大步，即使加息多，股巿再下滑終也有支持。若疫情不惡
化，相信１０月╱１２月股巿可回穩，而大中小企業可迎接更好的生意。加息不一定好大打擊，
如果地緣形勢惡劣，不加息巿場自身也會見長短期Ｙｉｅｌｄｓ上升。持現金為上，此時消費也
必轉弱了，企業形勢真的不肯定性太高。
　
　　美匯一升再升，現金成為首選。美央行左右做人難。１９７０年到２００８年，美企業面對
甚多的全球及本土衝擊，但大都應付了。美國企業以全球性經營為本，一旦地緣形勢以全球惡化
發展，相信美企業的打擊必然巨大。又若晶片生產受阻，全球不少產品加價之外，相信未能有足
夠晶片及材料生產！此時「通脹」上升更急：加息作用不大了。
　
　　美元仍為主流貨幣。美國及不少國家╱地區面對財赤不停增大，相信仍要發債維持財力。美
元強，「ＱＥ」退，往前看，美國得益，美企仍有支撐。事實上，通脹╱地緣互動之下，相信美
企經營：以收縮較為可取。歐洲形勢可以很快惡化，資本流往美元機會更大。各位看官，今日不
知明天事，可以樂觀看世情，亦因為無人知「不肯定性」如何發展，企業保存實力更為可取。
　
　　地緣事情「測不準」、無所謂合理不合理。見步行步！大企業不可以：因而收縮仍為上策也
。２０２３年不一定衰退，惟若１０月╱１２月不見真的好消息，央行又不停加息，那麼
２０２３年為企業加價年，消費者收入有限，因而企業銷售不易太樂觀。付運費貴、交貨又遲，
可見企業生意真的不可能盲目看好。重組生產線，採購鏈非一時三刻可完成。地緣形勢若可「好
」，只要不再真的惡化也要收貨了。
　
　　１９２９年，Ｗａｌｔ　Ｄｉｓｎｅｙ　以「米奇老鼠」，困局中成力應對。經營困局乃一
經典成功例子。差不多１００年了，不少企業家都有自身的策略及應對世局百變的方案，由於近
年出現太多的不肯定性使美國企業不加價也需加價，因而央行加息乃無可「奈何」之舉動：今天
的Ｄｉｓｎｅｙ又有那些新策略？《資深市場人士　黃溢華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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