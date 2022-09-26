《葉劉的地球儀－葉劉淑儀》提倡雪卵津貼五萬成焦點

《葉劉的地球儀》行政長官李家超將於１０月１９日公布上任後第一份《施政報告》，不同

政黨政團分別提出建議，新民黨也不例外，我們在９月１５日向他提交了長達２５頁的《施政報

告》建議書，詳細臚列圍繞十大政策範疇的數十項建議，其中「葉劉倡雪卵津貼五萬」成了焦點

，惹起網上熱議。我收到很多正面迴響，有已雪藏卵子的外籍女士來電郵表示支持建議，我落區

時也有年輕人說希望我能成功爭取。



＊香港邁向老齡化與低生育＊



我提出這建議，是因為香港正邁向老齡化與低生育的社會。一方面，目前香港男性和女性的

平均壽命分別達到８２﹒９歲及８８歲，屬全球最長壽地區。根據世界衛生組織的定義，香港在

２０２２年後會步入「超老齡化」社會（Ｓｕｐｅｒ Ａｇｅｄ Ｓｏｃｉｅｔｙ），推算香港

在２０３３年將有３０％的人口為６５歲以上，屆時一位年輕人需要照顧多名長者。



另一方面，香港亦是全球生育率最低的地區。根據聯合國及經濟合作暨發展組織的統計，香

港的平均生育率為０﹒７５，低於新加坡的１﹒０２及日本的１﹒３０，更遠低於２﹒３２的全

球平均水平。再加上移民潮等等，政府統計處於８月１１日公布香港最新人口（２０２２年年中

）為７２９１６００人，較去年同期下降１﹒６％。特區政府必須正視人口結構轉變的問題，盡

快調整人口政策，短期可透過優惠政策吸納外來人口，長期要鼓勵生育，補充人口，為未來的高

齡化社會做好準備。



＊年輕人拼事業延遲生育＊



事實上，很多香港女性（男性也是）在年輕時為事業為經濟拼博而錯過理想的結婚及生育期

，待他們想生育時，身體狀況可能已不在最佳狀態，輔助生殖科技治療（包括冷藏卵子精子、人

工授精、體外受精及冷藏胚胎移植等）一直有其需求。



特區政府於２０００年通過《人類生殖科技條例》（Ｈｕｍａｎ

Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｏｒｄｉｎａｎｃｅ），於２００１年設

立人類生殖科技管理局（Ｃｏｕｎｃｉｌ ｏｎ Ｈｕｍａｎ Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ），透過《人類生殖科技（牌照）規例》（Ｈｕｍａｎ

Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ （Ｌｉｃｅｎｓｉｎｇ）

Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ）、《生殖科技及胚胎研究實務守則》（Ｃｏｄｅ ｏｆ

Ｐｒａｃｔｉｃｅ ｏｎ Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＆

Ｅｍｂｒｙｏ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）等對業界作出規管。



＊私營冷藏卵子精子服務十分昂貴＊



目前香港的公營醫院及私營市場有提供輔助生殖科技治療，不過公營醫院輪候時間極長，私

營機構則收費高昂，動輒花費數萬，還未必「一次成功」，一般市民未必能夠負擔。有見及此，

為了讓市民有更多選擇，我建議特區政府向採用冷藏卵子精子服務的人士提供五萬元津貼，讓他

們可在年輕、身體情況較佳時，及早冷藏卵子精子，也讓他們在工作、婚姻、生育之間可有更靈

活的安排。



＊美國女性延遲生育＊



說到女性延遲生育的問題，其實也不是香港獨有，《彭博商業周刊》（Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ

Ｂｕｓｉｎｅｓｓｗｅｅｋ）剛剛９月號便有一篇題為”Ｗｈｏ Ｎｅｅｄｓ Ｋｉｄｓ？”

的文章，探討這個社會現狀。文章說在美國，因為工作、收入、家庭生活成本及生活方式改變等

因素，愈來愈多女性延遲生育或者不生育。特別是收入方面，文章引述 Ｆｅｒｄｅｒａｌ

Ｒｅｓｅｒｖｅ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｓｔ﹒ Ｌｏｕｉｓ的研究，指出在 ２０１９年，沒子女

的美國單身女性的平均年收入為６５０００美元，比沒子女的單身男性所賺的５７０００美元還

要多。而 Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ 則有另一項研究指出美國女性成為母親後

會承受「懲罰」（Ｍｏｔｈｅｒｈｏｏｄ Ｐｅｎａｌｔｙ），估計損失年收入的１５％，而黑

人及拉丁裔母親所承受的「懲罰」可能會更多。



文章以一位叫Ａｓｈｌｅｙ Ｍａｒｒｅｒｏ的美國白種女性為例，Ｍａｒｒｅｒｏ ４３

歲，２００８年離婚，沒子女。她對工作充滿熱誠，現在享受著單身、沒子女、收入豐厚而自由

自在的生活方式，喜歡和朋友旅遊；與此同時，Ｍａｒｒｅｒｏ早於２０１８年已冷藏了卵子，

以留自己多一個選擇。



像Ｍａｒｒｅｒｏ的美國白種女性愈來愈多，有可能影響美國的生育率。文章引述 ＵＳ

Ｃｅｎｓｕｓ Ｂｕｒｅａｕ 的分析直指美國生育率在過去三十年持續下跌，指在１９９０年

每１０００位美國女性（１５－４４歲）生育７１名嬰兒，但是在２０１９年則跌至只生育了

５８名嬰兒。不過我懷疑上述數據純粹是指白種女性，因為美國的黑人及拉丁裔女性仍然熱衷生

育，而根據聯合國的數據，美國的生育率持續高企，達１﹒６６，比香港的０﹒７５高得多！



＊推動產業加強監管＊



回說香港，我提出向採用冷藏卵子精子服務的人士提供五萬元津貼的建議，拋磚引玉，引起

社會討論，期望行政長官積極考慮。而在落實津貼的同時，特區政府應全面檢視社會需求、行業

現況，亦需要更新相關的規例、守則，進一步監管及規範機構的營運模式、技術流程、安全標準

、採用條件，以至冷藏期限等等，這樣既可推動產業發展，有利經濟，也可與時並進，推動有需

要的市民做好家庭計劃，長遠有利香港整體人口發展



《行政會議成員、立法會議員 葉劉淑儀》

