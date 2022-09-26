《股林淘金－林家亨》中創新航（０３９３１）前景向好

《股林淘金》港股ＩＰＯ市場在低迷數月之後又再度回暖。臨近１０月，港股又迎來了多隻

新股。其中，中創新航（０３９３１）作為新能源賽道的重磅選手，成為資本市場焦點。在９月

２３日－９月２８日中創新航開啟招股，預計１０月６日上市交易。

從行業發展看，隨著全球碳中和政策、燃油車禁售時間表出台，新能源汽車市場維持高速增

長。其中中國在雙碳政策下，整個行業迎來密集支持，新能源汽車銷量增速超過全球增速，已成

為全球最大的新能源汽車市場。

現時全球動力電池裝機量從２０１７年的６４﹒３ＧＷｈ增長至２０２１年的

２９３﹒７ＧＷｈ，複合年增長率為４６﹒２％。並預計將在２０２２年至２０２６年間以

３３﹒８％的複合年增長率增長，於２０２６年達到１３８６﹒７ＧＷｈ。中創新航作為動力電

池的其中領先企業，２０２２年Ｑ１裝機量在國內第三方企業排名第二，在全球第三方排名第五

，料將持續受惠於新能源汽車市場的發展。

在技術方面，中創新航電池通過持續的技術創新，實現從差異化領先到全面的產品與技術領

先。２０１８年以來，中創新航先後推出高安全三元鋰電池高電壓技術及產品、全極耳疊片技術

及產品、高能量密度電池系統不起火技術及產品，ＯＳ電池技術及產品，技術迭代腳步始終領先

市場，引領行業發展。

此外，中創新航能夠在當前原材料高成本壓力下通過技術工藝實現降本。如該公司的中鎳高

壓技術與產品對比市場上能量密度相同水平的高鎳產品，更具安全性優勢及成本優勢，從而能在

單位成本及售價上佔具競爭優勢。

綜合看來，中創新航具備產品技術、市場份額等優勢，在動力電池市場需求持續增長的背景

下，公司的長期發展前景值得看好。且當前港股市場上尚無動力電池企業，業務稀缺性充足。對

於基金經理及投資者而言，是一個上佳的投資目標。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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