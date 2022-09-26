《融天納地－溫天納》抗衡外需減弱，政策將加碼

《融天納地》由於聯儲局和歐洲央行持續加息以對抗通脹，內地將面對外需進一步轉弱。在

外需不振、出口轉弱、成本上升以及運價下跌的環境下，環球貿易市場及內地外貿出口將面對挑

戰，導致國際海運價格的波動，對內地外貿行業呈現壓力。



在環球市場領域，美國８月份ＣＰＩ同比增長８﹒３％，增長速度有所回落，但仍處於較高

水平，市場仍受衝擊，對抗高通脹屬聯儲局目前主要任務。近期海運價格持續處於低位，其後雖

回升，但海運價格的下滑表明海外高通脹抑制需求以及全球經濟下滑壓力增加。



另一方面，８月份環球產業鏈供應鏈不暢、滯脹風險持續上升。在疫情、高溫乾旱等極端天

氣、局部地區限電等超預期因素對內地生產存在一定的挑戰。然而，雖面臨一系列經濟復甦挑戰

，內地經濟仍在政策的支持下呈現小復甦的趨勢，在生產、消費、基建和製造業投資等指標領域

均出現正面發展。



在信用環境領域，內地實體經濟融資需求雖整體較弱，社會融資規模增長速度不強。不過，

如上文所言，在穩增長政策連續支持下，信貸結構有所改善。在內地銀行間市場流動性延續寬鬆

的格局下，資金利率持續低於政策利率中樞，促使內地企業綜合融資成本繼續穩中有降。



在面對財政收支平衡及土地財政的壓力下，不同的地方政府對當地城投企業支持力度或將受

影響，要留意處身於財政實力較弱區域的城投企業，以及其流動性風險。此外，不少新經濟企業

正處於「缺芯常態化」的環境，企業營運資本需求或將拉升，或將影響利潤水平，投資市場亦需

予以關注。



在政策環境方面，針對近期超預期的內外影響，國家果斷施策，在全面落實穩經濟一攬子政

策的同時，再實施１９項接續政策，部署進一步穩外貿穩外資的政策舉措，全力鞏固經濟復甦基

礎，保持內地經濟運行在合理區間。此外，國家亦出台《科技支撐碳達峰碳中和實施方案

（２０２２至２０３０年）》，為實現「雙碳」目標提供科技支撐。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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