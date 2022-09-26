《缸邊隨筆－石鏡泉》美元自作孽豈可活

《缸邊隨筆》美國沒收了伊朗、阿富汗央行存在美國的美元外滙儲備。美國、歐盟又凍結、

沒收了俄羅斯政府、商人在歐美的外滙儲備和資產。這會使環球政府和富人想到甚麼？



如有日，我所在國政府跟美國鬧翻了，我的身家會怎樣？你美國政府沒收了政府資產，對我

無大損失。但你凍結、沒收我個人財產，就是連你美國憲法中的「保護個人財產」權也沒有了，

而這個私產權，不正是你資本主義的核心價值之一？



一想到這裏，全球非美政府及非美籍富人誰會對美元和存在美國或任何地區美資銀行的美元

資產有信心？狡兔三窟，有能力的政府和富人，再不會想將資產全放在美元，而定要找多個藏「

富」之所。



美國肆意充公人家資產，造就了環球政府和富人對人民幣的需求。以前中國連粒鐵釘都做不

出來，一窮二白時，人仔當然無人垂青。今時中國是世界第二大經濟體，有航母、有東風，可以

被看上眼了。



以筆者言，在７０年代去國內換有人民幣，到出境時，就會連最後一毛錢也買埋糖食。今時

？只恨人民幣儲不夠，這是貨幣學上的劣幣驅逐良幣之理。７０年代人民幣是劣幣，必有咁快得

咁快花掉，收埋啲港幣（良幣）不花出去。今時？港幣對於人民幣是劣劣地，人幣是良良地，故

我不介意收埋啲人仔（良幣）而用咗啲港幣（劣幣）。以前１００港元換１１０人仔，今時

１００港元只換得８０、９０人仔。誰良誰劣，清楚不過。再到２０３０、２０５０年時，人╱

港匯將如何？看世界大勢。



今月高盛分析師警告，美元或將會失去全球儲備貨幣地位。數天後，美國洛克菲勒研究所主

席夏爾馬（Ｒｕｃｈｉｒ Ｓｈａｒｍａ）也認為，後美元世界即將到來，並指出了美元地位正

處於急劇下跌的邊緣。奧地利經濟學派Ｐｅｔｅｒ Ｓｃｈｉｆｆ，彼得．希夫指出，濫發鈔票

，令以石油美元為基礎的美元結構出現問題，遂預言美國將會遇上比２００８年金融海嘯還要嚴

重的金融風暴。



美國聯邦借貸及支出飈升，已將美元變成了一個由大規模龐氏騙局支持的壟斷貨幣。英倫銀

行前行長卡尼（Ｍａｒｋ Ｃａｒｎｅｙ）解釋，美元的主導地位已為美國以外的決策者帶來了

問題，這將迫使全球都在思考，美元在國際結算中的作用。他認為最佳辦法是，用一種被全球接

受的數字貨幣來取代美元，以方便全球市場進行交易。



在全球未能為數字貨幣使用及標準達成共識前，一個最快捷的方法，是繞過不用美元（因它

是龐氏騙局）而用另隻可信得過的貨幣或一籃子貨幣來替代美元。如當美元在世界貿易、儲備的

認受性被減少時，美元霸權的地位，就會不保。



９月１８日，聯儲局的資深經濟學家們再次指出，雖然美元目前仍佔據著絕對的主導地位，

但這並非不可改變，並警告：美元將無法長期維持貨幣王權。



聯儲局的經濟學家發出這個警告，因為環球去美元化趨勢大盛。



自美元於１９７１年單方面取消美元與黃金掛勾後，美元便說服（脅迫）到中東大產油國沙

特，用美元作石油計價交易。而美元又是錨定美價，通過石油→美元→美債這個閉環，支撑了美

元的使用量及其全球貨幣主導地位，因為現代工業經濟運行離不開石油。



現代工業、經濟運行要靠石油，但就不一定是要靠美元，如果石油交易不用美元，而是用其

他貨幣的話，亦否不是不可以？以前俄羅斯石油是要用美元計價╱交易，但今時俄羅斯油是用盧

布來計價╱交易。要明白，貨幣只是交易介體（Ｍｅｄｉｕｍ ｏｆ Ｅｘｃｈａｎｇｅ），不

是交易本體。所以唔夠錢買石油，可以用金搭夠，甚至用豬、牛、羊去搭夠都可，只要賣油郎肯

收便成。



目前，中國、印度、印尼、阿聯酋、委內瑞拉、伊朗及歐洲各國已為了繞開或放棄以美元買

賣石油，而採取了一定的措施。同時，以人民幣計價的原油期貨上市４年多以來，成交量表現強

勁，定價功能已在亞洲市場顯現。中國客戶也和一些國家在進行原油交易時，甚至已開始部分使

用人民幣結算。如日後沙特也接受人民幣買油時，美元在石油貿易中，又要矮一截了。



據上海期貨交易所（上期所）９月１６日的數據顯示，截至２０２２年７月初，上期所境外

客戶數量同比增長２５﹒１％，日均成交較去年增長４６﹒５％；備案的境外中介機構累計達到

７５家，上期所涵蓋原油期貨、低硫燃料油期貨，以及原油期權等國際化品種的累計成交量及持

倉量，均保持較高水平，特別是原油期貨積極與國際接軌，與北美、歐盟、亞太地區的多間交易

所建立了良好互動。



人仔得以上位，主要是美元自作孽。



美元借助石油，成為儲備貨幣，但卻被聯儲局多輪量化寬鬆，以及高達３０﹒７萬億美元的

美國聯邦債務赤字所稀釋掉。全球央行已意識到，美元是有保質期的，這種聲音主要在歐洲及新

興國家出現，近年恢復金本位的聲音更是此起彼落。最近，華爾街資深貨幣專家伊利吉茲．拜穆

拉托認為，全球將無可避免地採用國家數字貨幣或由黃金支持的數字貨幣，以代替或削弱美元。

例如俄羅斯央行正擬建立一個新的亞洲貨幣體系，該貨幣將與黃金相結合，構建錨定以黃金或數

字黃金貨幣支持的貨幣體系，遠離美元影響，而這種新貨幣將專門用於跨境支付。



近日美國終於提出，撤退到金本位。美國西弗吉尼亞州議員亞歷克斯．穆尼（Ａｌｅｘ

Ｍｏｏｎｅｙ）９月１６日再向眾議院提交了一項新法案，建議讓美元貨幣體系重新退回金本位

。該州又有立法委員代表推出了一個健全貨幣法案，並取消對黃金的所有稅收。這表明在美元大

本營，利用黃金來打破以美債發行美元機制的舉措正在發酵。



無獨有偶，馬來西亞央行也已向美國提出了泛亞洲黃金支持貨幣的建議，因為黃金較美元更

穩定。就在聯儲局的經濟學家們警告，美元衰落是不可以避免的歷史進程之際，日本央行也正聯

合４間日本銀行機構，研究設置一個全球主導的、能用於數字貨幣支付的、類似ＳＷＩＦＴ的國

際網絡，並可與包括伊朗在內的多個國家，在例如石油等經貿領域上繞開美元。作為美國經濟盟

友的日本，也開始尋求繞開石油美元，這令市場和投資者感到非常意外。傳日本現已恢復從俄羅

斯購買石油，同時也是伊朗石油的主要購買國，明顯怕被美元害了。



為甚麼連日本也要繞開石油美元？很簡單，由於美國加息推高美滙，兌日圓由１１０升至

１４０，日本油商如仍用美元買油，將要大蝕滙。而且當美元急速上升之時，就產生美元荒，各

商家因要用美元買貨、還債，便搶兌美元。日本央行謂炒家便日滙波動是明講大話，日滙跌得急

是因為日商要美元來找數還美債，這就是美國的加息，推高美匯，剪世界羊毛的套路。



在７０年代，這套路把阿根廷和巴西打趴，因為這些國家之前借有大量美債。美息急加，美

匯急升，阿根廷和巴西政府商家則因本國幣貶值，要用更多的本國幣來還美債，還不來便破產，

被美債主收了其資產、抵押品。到今時，巴西雖為農業大國，但其出口，均被美資控制了，巴西

、阿根廷今時只有做出賣勞力的農夫，做不了坐地賺肥的農商。



中國也在２０１４至１５年期間，被美資用同一套路，接收了不少的搾油廠。今時在中國超

市上架的大品牌食用油，莫不有外資在其中，即是我們每食一両油，都要貢獻些錢予外資，這就

是所謂的控制你飯碗的隱性侵略。中國大豆也有相同命運，由於大豆也用於做豬飼料，所以中國

豬價，也有被外資操控可能。



中國吃過這個苦，所以，２０１５年８月１１日的匯改就從掛勾美元改與一籃子貨幣掛勾，

好處在今次美國大加息時顯現出來。美息狂加，南韓圜、日圓貶逾２０％，３０％。但人仔只貶

了約１０％，這便大大減少中國的外匯流失。



人仔與美元用勾，而用一籃子貨幣掛勾，減少了受美匯升跌的衝擊，好處人人見。因此：



伊朗央行表示，擬將更多貨幣納入新的外匯結算系統，以允許與伊朗有進口業務往來的商家

，進行貨幣配對結算。在與部分國家的商品交易中，更完全停用美元。同時，俄羅斯的跨境轉帳

溝通系統ＳＰＦＳ與伊朗的電子金融信息系統ＳＥＰＡＭ的融合，也取得了新進展。目前，伊朗

當局已正式使用人民幣，取代美元原來的外匯地位，並把人民幣、歐元和阿聯酋迪拉姆

（Ｄｉｒｈａｍ），並列為該國的３大外匯貨幣。根據伊朗《金融論壇報》的數據，截至８月伊

朗在外儲中，增加人民幣資產儲備的份額，已達到２０％，並已推出數字貨幣，伊朗還提議在新

興經濟體內，引進新的統一貨幣，提供一種與美元並行結算的方案。



今年７月初，古巴央行已要求外商不要將美元帶到古巴，因為古巴將不再接受美元。盛寶銀

行（Ｓａｘｏ Ｂａｎｋ）報告稱，目前包括亞洲市場在內的全球原油參與方，已非常樂意採用

人民幣的形式進行交易及結算。這不僅有助於從主要的國際基準手中，取得部分石油定價權，而

且還可以促進人民幣在全球貿易中的使用。例如在伊朗石油持續運往亞洲市場的過程中，大部分

結算都是以人民幣或歐元進行的。這說明人民幣在伊朗石油經貿中，已發揮了石油交易貨幣的作

用。



就連西非也有１５國家的西非經濟共同體（ＥＣＯＷＡＳ）於今年９月１６日也通過了於

２０２７年建立隻ＥＣＯ貨幣（類似歐盟的歐元），以繞過美元ＳＷＩＦＴ的可能制約。



以前，美國可以透過加息，推高美元，迫使非美元國家經濟崩潰，其幣大貶，從而趁低收購

這些國家的優質資產的時代會減去。因為當環球諸國都在力去美元化時，美匯升跌的衝擊就會被

削弱。不單如此，美元在環球的應用亦會減少，其重要性會減少幾多，不用估，反正會減便是。



美國會否坐以待斃，不會，但能怎做？



（１）不再自作孽，好好收回濫發的美元，但這會引發環球美元荒，會更迫使環球諸國盡快

與美元脫勾；



（２）贏回市場對美元的信心，回到金本位是其中一法，最王道的是使財政平衡；



（３）打仗……咁就……一鑊熟。



（本文部分資料來自《時政焦點》）



《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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