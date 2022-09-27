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27/09/2022 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：新能源車免徵購置稅延續至明年底

　　《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
以史為鑒察往知來，在復興之路上堅定前行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平近日為即將出版發行的《復興文庫》作題為《在復興之路上堅定前行》的序言。
習近平指出，中華民族是世界上偉大的民族，為人類文明進步作出了不可磨滅的貢獻。
　
新能源車免徵車輛購置稅政策延續實施至明年底
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為支持新能源汽車產業發展，財政部、國家稅務總局、工信部日前聯合發布公告，明確將今年底
到期的新能源汽車免徵車輛購置稅政策，延續實施至明年底。
　
促消費新舉措?釀推出，三領域料成發力重點
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委新聞發言人孟瑋日前透露，正加快研究推動出台政策舉措，促進消費加快復甦。專家認為
，?釀出台的促消費政策，有望在穩住大宗消費、壯大新型消費以及優化消費平台載體三方面重
點發力，為消費市場恢復添油加力。
　
　
《上海證券報》
　
以史為鑒察往知來，在復興之路上堅定前行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平近日為即將出版發行的《復興文庫》作題為《在復興之路上堅定前行》的序言。
習近平指出，中華民族是世界上偉大的民族，為人類文明進步作出了不可磨滅的貢獻。
　
Ａ股前８月融資８９７７億元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年前８個月，Ａ股首發上市（ＩＰＯ）和再融資合計超８９７７億元（人民幣．下同）。其中
，２２３家企業在滬深交易所實現ＩＰＯ，合計融資４１８１﹒５３億元。
　
外匯風險準備金率從０上調至２０％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，人行決定自９月２８日起，將遠期售匯業務的外匯風
險準備金率從０上調至２０％。這是近兩年來，人行首次調整外匯風險準備金率。
　
　
《證券時報》
　
以史為鑒察往知來，在復興之路上堅定前行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平近日為即將出版發行的《復興文庫》作題為《在復興之路上堅定前行》的序言。
習近平指出，中華民族是世界上偉大的民族，為人類文明進步作出了不可磨滅的貢獻。
　
中國基建水平跨越式提升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委基礎司司長鄭劍２６日在發改委新聞發布會上指出，過去十年，中國現代綜合立體交通運
輸體系、現代能源體系加快構建，基礎設施整體水平實現跨越式提升。
　
外匯市場宏觀審慎管理須進一步加強
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月２６日匯市開盤前，中國人民銀行宣布２８日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上
調至２０％，這是本月人行第二次出手穩匯率。（ｌｃ）

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