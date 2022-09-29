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即市新聞

29/09/2022 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收漲４５８點報７﹒２０００，止六連跌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）連跌六日後，今早強力反
彈９５８點子報７﹒１５００，其後升幅更一度擴至７﹒１１０２，收復多個關口；惟午後升勢
力有不逮，最低見７﹒２１３０，日內波幅達千點之巨，收盤漲４５８點子，報７﹒２０００，
止六連跌，且脫離逾十四年半低位。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）目前亦漲４５８點子，報７﹒２０６８。人民幣兌美元離岸價
昨日（２８日）一度貶穿７﹒２６價位，創下有交易以來的最低紀錄。
　　人民幣匯率昨日經歷血雨腥風，全國外匯市場自律機制電視會議稍早召開，要求報價行切實
維護人民幣中間價的權威性。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１１０２，較上
個交易日升５點子，終止步９日連續大幅貶值，暫時脫離近２８個月低位，上個交易日報
７﹒１１０７。
　
＊分析：美元或延續強勢，不能指望監管喊話就扭轉局勢＊
　
　　交易員稱，中間價會否就此守住７﹒１１一線，類似人民幣即期下限鎖住７﹒２５附近，還
需要進一步觀察，但目前美元強勢可能延續成為市場共識的情況下，不能指望監管喊話就能扭轉
市場預期；另外國慶長假臨近，市場流動性可能較差，匯率波動仍會偏大。
　　馬來亞銀行最新觀點認為，人民幣中間價繼續定在７﹒１１附近，人民幣仍有可能向
７﹒２５交易區間下限靠近，美元方向仍然是該貨幣對的主要驅動力，尤其需要關注周五（３０
日）的美國核心ＰＣＥ（個人消費支出物價指數）數據。（ｊｔ）

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