《法證攻防－林恩》國慶臨近，恒指弱勢

《法證攻防》恒指周三（２８日）大跌６０９點（３﹒４％）至１７２５０﹒９點，最低曾

見１７１８４﹒５點，刷新５２周新低。國家發改委近日表示，正加快研究推動出台政策舉措，

積極打造消費新場景，促進消費加快復甦。ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數周三跌１﹒５％至

２１５０﹒９８點。美團（０３６９０）發布的數據顯示，十一國慶假期前的一周，本地遊、周

邊遊等關鍵詞搜尋量按周暴漲４﹒４倍。美團周三跌３﹒１％，收報１６８﹒８元。美團周一

（２６日）至周三共錄得約１０億元北水資金淨流入。

美元強勢，美匯指數連升７日。美元兌離岸人民幣月中突破７算，周三失守７﹒２關口。英

國政府公布減稅計劃及紓困方案，英鎊兌美元周一曾穿１﹒０３５，創紀錄低。而英國央行表示

，將毫不猶豫地按照需要的幅度調整利率以達到通脹目標。英倫銀行指將按需要不限規模地買入

長年期的英國國債，又將縮表計劃推遲至１０月３１日，以圖穩定債市。周三英鎊低位回升。

澳門行政長官賀一誠２３日向中央匯報澳門疫情及經濟形勢。９月２４日表示，預計１０月

底至１１月初落實有關澳門恢復內地旅客前往澳門電子簽註、內地旅行團旅遊的安排。市場憧憬

澳門遊客可由目前的２﹒１萬人次回升至４萬人次。周一銀河（０００２７）升７﹒１８％，周

三回吐２﹒６％，收報４６﹒１元。金沙（０１９２８）飆升１５﹒６％，周三跌３﹒３％，收

報２０﹒３５元。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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見，及細閱上市文件內全部詳情。



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