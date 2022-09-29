  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/09/2022 10:16

《法證攻防－林恩》國慶臨近，恒指弱勢

　　《法證攻防》恒指周三（２８日）大跌６０９點（３﹒４％）至１７２５０﹒９點，最低曾
見１７１８４﹒５點，刷新５２周新低。國家發改委近日表示，正加快研究推動出台政策舉措，
積極打造消費新場景，促進消費加快復甦。ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數周三跌１﹒５％至
２１５０﹒９８點。美團（０３６９０）發布的數據顯示，十一國慶假期前的一周，本地遊、周
邊遊等關鍵詞搜尋量按周暴漲４﹒４倍。美團周三跌３﹒１％，收報１６８﹒８元。美團周一
（２６日）至周三共錄得約１０億元北水資金淨流入。
　　美元強勢，美匯指數連升７日。美元兌離岸人民幣月中突破７算，周三失守７﹒２關口。英
國政府公布減稅計劃及紓困方案，英鎊兌美元周一曾穿１﹒０３５，創紀錄低。而英國央行表示
，將毫不猶豫地按照需要的幅度調整利率以達到通脹目標。英倫銀行指將按需要不限規模地買入
長年期的英國國債，又將縮表計劃推遲至１０月３１日，以圖穩定債市。周三英鎊低位回升。
　　澳門行政長官賀一誠２３日向中央匯報澳門疫情及經濟形勢。９月２４日表示，預計１０月
底至１１月初落實有關澳門恢復內地旅客前往澳門電子簽註、內地旅行團旅遊的安排。市場憧憬
澳門遊客可由目前的２﹒１萬人次回升至４萬人次。周一銀河（０００２７）升７﹒１８％，周
三回吐２﹒６％，收報４６﹒１元。金沙（０１９２８）飆升１５﹒６％，周三跌３﹒３％，收
報２０﹒３５元。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning29/09/2022
林家亨：英國面對金融危機風險　無限量臨時買債屬無奈之舉
人氣文章大行報告29/09/2022
【大行炒D乜】四行降阿里巴巴目標　惟富瑞睇得仍然牛
人氣文章財經熱話29/09/2022
【虛幣世界】加密貨幣大致持平，韓國開展數字貨幣工作
人氣文章中國故事28/09/2022
《神州經脈》人幣瀉不停　離岸觸新低　官媒否認維穩滬指升幅全銷
人氣文章財經熱話28/09/2022
黃金周將至惟餐飲股紛回吐　可趁機買入炒一轉？
人氣文章FOCUS28/09/2022
【FOCUS】北溪黑手難辨　結果殊途同歸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金