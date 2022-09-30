《陸言堂－陳永陸》港股１０月中才有機會見底，留意美元何時見頂

《陸言堂》港股持續弱勢，其實有兩個主要因素：一、是市場正等待中央二十大會議的結果

；二、是美元持續向上，令全球金融市場出現嚴重波動。



其實之前已提醒大家，１０月中港股才有機會見底回升，明天都已步入１０月份，只有兩個

星期便到１０月中，所以大家急亦不需急在一時，當然大家對於二十大會議後是否有好消息，仍

然不太樂觀，可是近日中央其實不斷釋放好消息，只是投資者仍然在觀望，所以才不敢在現時輕

舉妄動。



故此，真正要留意的是美元何時見頂，因為這才是全球股市何時見底的關鍵所在。事實上，

聯儲局過去數月大幅加息，似乎只是為了強美元，而非單純的經濟因素及物價因素作考慮的要素

，因為如果單純為了物價因素，聯儲局應該很清楚加息根本無法將物價壓下來，所以聯儲局似乎

並非為遏抑通脹，似乎真的有為了支持美元匯價之意圖，因為強美元絕對有助資金流向美元資產

，對穩定美國金融市場有幫助，同時亦有助將現時全球的風險，由美國轉移出去。



事實上，全球各主要貨幣今年內的跌幅，普遍超過１０％甚至２０％，就算之前能逆其他主

要貨幣企穩的人民幣，今年的跌幅亦超過１０％，因而令全球各投資者都視美元是最佳避險資產

，所以就算美股今年的跌幅超過２０％，可是其他市場如果以美元計價，跌幅其實不比美股為少

，反而由於持有美元資產不用面對匯價風險，這反而有助減少美股短期的壓力，這的確有機會是

聯儲局現時正考慮的問題。



而且，由於各國的貨幣累積跌幅不少，同時價格亦因美元強勢而下跌，所以持有美元的投資

者，現時反而是一個在全球撈底的機會，當然持最多美元，一定是美國企業及投資者，所以強美

元對美國必須是最有利。



故此，只要聯儲局在下一次會議上，就算宣布加息四分三厘，但同時表示會減慢加息步伐，

那麼美元就會見頂回落，資金亦會由美元流出投資其他市場，到時全球金融市場亦可望穩定下來

，而時間其實不遠了，因為聯儲局下一次會議，將會在１１月１至２日進行。

《獨立股評人 陳永陸》



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