【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２４億元，買恒生國企沽友邦

《經濟通通訊社２９日專訊》昨日（２８日）恒指低開１５６點，報１７７０３點。最高跌

１５６點報１７７０３點，最低跌６７５點報１７１８４點。恒指收報１７２５０點，跌６０９

點或３﹒４１％。

北水全日淨流入５９﹒２４億元，增加６４７﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中

國企業（０２８２８）、藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是

友邦保險（０１２９９）、吉利汽車（００１７５）、香港交易所（００３８８）。

主板成交１０８７﹒５２億元增加１１﹒５％。其中港股通成交２２８億元，佔總成交

２１％。



＊友邦全購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ＊



友邦保險宣布，已同意收購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ的１００％的股份，以擴展在泛亞地區

健康保險的領導地位。ＭｅｄｉＣａｒｄ是菲律賓一家領先的健康維護組織（ＨＭＯ），為超過

９２萬名企業及個人計劃成員提供健康保險和醫療保健服務。

Ｎｉｃｋｙ Ｍｏｎｔｏｙａ醫生將於交易完成後，繼續擔任ＭｅｄｉＣａｒｄ的首席執行

官領導該公司；是項交易有待監管批准及達成其他一般交割條件。

友邦保險區域首席執行官及集團首席策略總監Ｌｅｏ Ｇｒｅｐｉｎ表示，

ＭｅｄｉＣａｒｄ是菲律賓一家領先的健康維護組織，在高質素服務方面取得良好往績，並在客

戶和供應商中享有高度品牌認受性。ＭｅｄｉＣａｒｄ專注於全面、可負擔和優質的醫療保健服

務，為友邦保險帶來新的客戶群、醫療保健資產和實力，有助友邦保險在菲律賓加速發展「綜合

健康策略」。

恒生中國企業跌３﹒１８％報６０﹒３４元，北水淨買入１０﹒３億元；藥明生物跌

１﹒１２％報４８﹒３５元，北水淨買入４﹒５億元；美團跌３﹒１％報１６８﹒８元，北水淨

買入３﹒６億元。

友邦保險跌３﹒３９％報６５﹒６元，北水淨賣出２﹒２億元；吉利汽車跌６﹒４４％報

１１﹒３４元，北水淨賣出１﹒７億元；香港交易所跌２﹒６４％報２７３﹒４元，北水淨賣出

１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） １０﹒２９

藥明生物 （０２２６９） ４﹒５１

美團 （０３６９０） ３﹒６２

騰訊控股 （００７００） ２﹒９２

舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒４０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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友邦保險 （０１２９９） －２﹒１８

吉利汽車 （００１７５） －１﹒７０

香港交易所 （００３８８） －１﹒３６

華潤啤酒 （００２９１） －１﹒１１

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒０１

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